Стало известно, кому достанется наследство Мягкова и Вознесенской

В эфире программы «Звезды сошлись» ученица Андрея Мягкова рассказала, кому может достаться наследство бездетных супругов. По словам актрисы Нелли Селезневой-Невединой, несмотря на то что у актерской четы не было своих детей, у них огромное количество племянников. И все наследство и имущество актеров может достаться именно им.

«У них были такие близкие и теплые отношения с племянниками. Они помогали им и по хозяйству, и с продуктами», — сообщила ученица Мягкова.