Стало известно, кому достанется наследство Мягкова и Вознесенской
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
В эфире программы «Звезды сошлись» ученица Андрея Мягкова рассказала, кому может достаться наследство бездетных супругов. По словам актрисы Нелли Селезневой-Невединой, несмотря на то что у актерской четы не было своих детей, у них огромное количество племянников. И все наследство и имущество актеров может достаться именно им.
«У них были такие близкие и теплые отношения с племянниками. Они помогали им и по хозяйству, и с продуктами», — сообщила ученица Мягкова.
Актриса также рассказала, что после смерти Андрея Мягкова племянники взяли все заботы о пожилой Вознесенской на себя. «Они всегда жили во внимании племянников. Мы разговаривали последний раз с Настей полгода назад через племянницу Катю. Она себя чувствовала хорошо, поскольку о ней заботились», — пояснила Нелли Селезнева-Неведина.
Она также добавила, что состояние у четы могло остаться довольно приличным. «Вознесенская приспособилась к жизни без Мягкова. Они были обеспеченными людьми. У них не было детей, поэтому они рассчитывали только на себя. У них есть еще одна квартира, машина, дачу они продали. Это же какое состояние — продать такую роскошную дачу», — рассказала в эфире актриса.
Фото: GlobalLookPress