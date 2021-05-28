Стало известно, когда состоится «Оскар-2022»
Американская киноакадемия объявила новую дату проведения «Оскара» в 2022 году. Ранее ее планировали провести на месяц раньше – в конце февраля. Однако позже оказалось, что она совпадает с датами зимней Олимпиады, и все решили оставить, как есть.
Так, «Оскар-2022» состоится 27 марта, и пройдет в Dolby Theatre.
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Фото: Global Look Press
При этом шорт-лист премии будет объявлен 21 декабря 2021 года, номинанты станут известны 8 февраля 2022 года.
«Требования к кандидатам на 94-й церемонии вручения премии "Оскар" будут соответствовать дополнениям, внесенным в сезон 93-й церемонии вручения наград», – говорится в сообщении.
«По итогам этого года академия намерена расширить квалификационные требования к 95-й премии».
Фото: Global Look Press
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