Стало известно, когда состоится «Оскар-2022»

Американская киноакадемия объявила новую дату проведения «Оскара» в 2022 году. Ранее ее планировали провести на месяц раньше – в конце февраля. Однако позже оказалось, что она совпадает с датами зимней Олимпиады, и все решили оставить, как есть.

Так, «Оскар-2022» состоится 27 марта, и пройдет в Dolby Theatre.