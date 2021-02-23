Стало известно, какое наследство оставила Екатерина Градова

Отмечается, что при отсутствии завещания муж, дочь и приемный сын артистки считаются наследниками первой очереди и потому могут получить одну треть наследства в равных частях. «Кроме того, нужно помнить о выделении супружеской доли, при которой по закону о наследовании супруг имеет право на 50 процентов имущества», — добавил адвокат. Об этом сообщает Teleprogramma.pro. Как передает РИА Новости, Градова владела домом под Владимиром. У нее также было три квартиры: две в центре Москвы и одна в областном центре.

Екатерине Георгиевне Градовой было 74 года. Она была широко известна благодаря роли радистки Кэт из советского 12-серийного художественного телефильма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». С 1971 по 1976 год звезда была замужем за Андреем Мироновым. Дочь артистки Мария Миронова опубликовала пост, в котором сообщила о скоропостижной смерти матери. Звезда «Садового кольца« попросила журналистов не тревожить ее и на время оставить в покое. Обстоятельства и причина смерти Екатерины Градовой пока неизвестны.

Екатерина Градова была также известна по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Место встречи изменить нельзя», «Собака Баскервилей», «Гнездо глухаря».

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