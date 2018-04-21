Стало известно имя победителя шоу «Голос. Дети — 5»

Накануне состоялся финал пятого сезона вокального телепроекта «Голос. Дети». В прямом эфире на Первом канале из девяти финалистов были выбраны трое участников суперфинала. После сольных выступлений всех финалистов наставники текущего сезона — Валерий Меладзе, Пелагея и Баста — спели вместо со своими тройками участников, а затем зрители определили, кто из детей достоин побороться за победу в суперфинале.

В суперфинале большинство телезрителей отдали свои голоса за участника из команды Пелагеи — 11-летнего Рутгера Гарехта. Мальчик из Оренбурга получил памятную статуэтку и один миллион рублей.