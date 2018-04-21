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Стало известно имя победителя шоу «Голос. Дети — 5»

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Победитель пятого сезона проекта «Голос.Дети» Рутгер Гарехт
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Победитель проекта был выбран в результате всенародного голосования в прямом эфире.

Накануне состоялся финал пятого сезона вокального телепроекта «Голос. Дети». В прямом эфире на Первом канале из девяти финалистов были выбраны трое участников суперфинала. После сольных выступлений всех финалистов наставники текущего сезона — Валерий Меладзе, Пелагея и Баста — спели вместо со своими тройками участников, а затем зрители определили, кто из детей достоин побороться за победу в суперфинале.

В суперфинале большинство телезрителей отдали свои голоса за участника из команды Пелагеи — 11-летнего Рутгера Гарехта. Мальчик из Оренбурга получил памятную статуэтку и один миллион рублей.

Соперниками Рутгера по суперфиналу были Анастасия Гладилина из команды Валерия Меладзе и София Федорова из команды Басты.

Фото: instagram

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