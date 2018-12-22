Стало известно имя победителя 19-го сезона шоу «Битва экстрасенсов»

Вчера, 22 декабря, в эфир вышел финальный выпуск 19-го сезона популярного телешоу «Битва экстрасенсов», в борьбе за главный приз в котором сошлись 28-летний Тимофей Руденко, 33-летняя Аида Грифаль и 31-летний Григорий Кузнецов.

Финалистам этого сезона было предложено пройти два испытания — найти человека, спрятавшегося на территории заброшенной военной части в Московской области, и разобраться в обстоятельствах гибели девушки, скончавшейся в Костроме в августе текущего года. С обоими испытаниями блистательно справился Тимофей Руденко, ставший обладателем «Синей руки». В своем Instagram экстрасенс опубликовал фото с трофеем, в подписи к которому поблагодарил всех за заслуженную победу: «Друзья, завершился 19-ый сезон Битвы Экстрасенсов. Скажу вам честно, никогда в своей жизни не испытывал ничего подобного, поверьте, это безумно сложно представить. Спасибо моей семье, удивительно, но Битва помогла не только героям испытаний, но и нам. Объединиться, стать ближе друг к другу, мы стали едины благодаря этому сезону.Спасибо моей любимой, мы через многое прошли и безумно приятно,когда действительно есть человек, который рядом «и в горе и в радости» . Спасибо всей съёмочной группе, очаровательным редакторам, продюсерам, работникам монтажа, ведущим, героям испытаний. От всей души! И конечно же огромное человеческое спасибо вам, зрители! Которые писали мне слова поддержки в моих разных эмоциональных состояниях, которые настроили меня на финальные испытания, истинно, благодаря вам, я собрался и выложился на максимум! Спасибо за ваши искренние и живые слова поддержки, порою просто фразы искренней доброты! От всей души спасибо!!! P.S.Спасибо финалистам, Юлику,Манане. Вы все не менее достойны руки,чем я. Вы крутые, с вами было отлично!!! Спасибо за Битву!!! Всем кто к ней относится, работает, любит, делает и переживает!!! Всем всего самого наилучшего!!!».