Стало известно, где проведут новогоднюю ночь Орбакайте, Лазарев, Гагарина и другие звезды

Так, например, на одной сцене в ночь с 31 декабря на 1 января появятся Кристина Орбакайте и Сергей Лазарев. Музыканты выступят в столичном ресторане «Турандот» на вечеринке, посвященной тематике культового ночного клуба Нью-Йорка «Студия 54».

В другом не менее популярном заведении Москвы появится Полина Гагарина. Она проведет ночь в ресторане «Сахалин».

А вот группа «Иванушки International» в полном составе отправится в Дубай, где их ждет выступление на открытой сцене при отеле Raffles The Palm. Известно, что один билет на данное мероприятие стоит в районе 170 тысяч рублей. А за выступление каждый из участников группы получит около двух миллионов рублей. На том же концерте выступит и Верка Сердючка, она же Андрей Данилко, который буквально недавно объявил о грандиозном камбэке. Его гонорар составит от 10 до 12 миллионов рублей.

А вот Григорий Лепс действует в режиме «успеть все». В новогоднюю ночь он сначала появится в компании Светланы Лободы на сцене концертного зала «Барвиха Luxury Village», после чего отправится на концерт «Жаркий Новый год» в «Крокус Сити Холле» — там же появятся и Валерия, Леонид Агутин, Юрий Антонов и многие другие.