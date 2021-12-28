Стало известно, что принц Уильям подарил Кейт Миддлтон и детям на Рождество

Инсайдер сообщил о том, что Уильям и Кейт стараются не баловать своих детей роскошными подарками, несмотря на то что те являются выходцами из очень обеспеченной семьи. Однако на большой праздник это правило не распространяется.

Многодетные родители тщательно подошли к выбору подарков, чем привели в восторг своих детей. 8-летний Джордж и 3-летний Луи получили в подарок по набору для похода, в состав каждого из которых вошли фонарик, палатка и рация. А 6-летняя Шарлотта обрадовалась новенькой видеокамере. Все подарки ожидали наследников герцогов под елкой рано утром 25 декабря.

Без подарка не осталась и Кейт. Любящий супруг порадовал герцогиню роскошным ювелирным изделием. «После напряженного года Уильям захотел сделать это Рождество особенным для Кейт и удивил ее красивым браслетом», — сообщает приближенный семьи порталу US Weekly.

Праздник семейство отметило в Кенсингтонском дворце, куда Кейт пригласила своих родителей. Однако торжество прошло без королевы Елизаветы II, которая из-за пандемии вынуждена была остаться в Виндзорском замке.