Стало известно, чем занимается певица МакSим после тяжелой болезни
Марина Абросимова приходит в себя после тяжелой болезни. После того как она переболела коронавирусом, ей пришлось провести в больнице почти два месяца. Затем исполнительницу отправили лечиться домой.
Менеджер Марины, Яна Богушевская, в беседе с «Газетой.ру» рассказала, чем сейчас занимается артистка.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maksimartist
«Восстанавливается, старается гулять каждый день с врачом, занимается дыхательной гимнастикой. Друзья навещают», — отмечает она.
Менеджер добавила, что говорить певица может. А вот о выступлениях она пока не задумывается.
«Про пение рано говорить. Разговаривает нормально».
Ранее вокруг имени МакSим разгорелся скандал, когда в сториз личного блога артистки появилось сообщение о скором выступлении. Однако сама звезда опровергла это.
«Никаких выступлений, новых песен и мероприятий я не планирую — я занимаюсь исключительно своим здоровьем. Не хотела комментировать этот бред, не думала, что на это вообще обратят внимание. Но, к сожалению, есть люди, которые поверили», — написала она в сториз.
Фото: Instagram Марины Абросимовой
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