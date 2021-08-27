Стало известно, чем занимается певица МакSим после тяжелой болезни

Марина Абросимова приходит в себя после тяжелой болезни. После того как она переболела коронавирусом, ей пришлось провести в больнице почти два месяца. Затем исполнительницу отправили лечиться домой.

Менеджер Марины, Яна Богушевская, в беседе с «Газетой.ру» рассказала, чем сейчас занимается артистка.