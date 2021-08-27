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Стало известно, чем занимается певица МакSим после тяжелой болезни

Звезда провела в больнице почти два месяца. Врачи погрузили певицу, которая находилась в тяжелом состоянии, в медикаментозную кому. А после выписки и многочисленных новостей о ее состоянии коллеги начали обвинять артистку в пиаре на своей болезни.
Стало известно, чем занимается певица МакSим после тяжелой болезни

Марина Абросимова приходит в себя после тяжелой болезни. После того как она переболела коронавирусом, ей пришлось провести в больнице почти два месяца. Затем исполнительницу отправили лечиться домой.

Менеджер Марины, Яна Богушевская, в беседе с «Газетой.ру» рассказала, чем сейчас занимается артистка.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Абросимова с шариками

Фото: @maksimartist

«Восстанавливается, старается гулять каждый день с врачом, занимается дыхательной гимнастикой. Друзья навещают», — отмечает она.

Менеджер добавила, что говорить певица может. А вот о выступлениях она пока не задумывается.

«Про пение рано говорить. Разговаривает нормально».

Ранее вокруг имени МакSим разгорелся скандал, когда в сториз личного блога артистки появилось сообщение о скором выступлении. Однако сама звезда опровергла это.

«Никаких выступлений, новых песен и мероприятий я не планирую — я занимаюсь исключительно своим здоровьем. Не хотела комментировать этот бред, не думала, что на это вообще обратят внимание. Но, к сожалению, есть люди, которые поверили», — написала она в сториз.

Фото: Instagram Марины Абросимовой

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