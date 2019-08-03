Стальной пресс и тонкая талия: 50-летняя Дженнифер Лопес отдыхает на Средиземном море

Сложно поверить в то, что на днях американской певице Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет. Знойная артистка упорно работает над своей фигурой и с удовольствием демонстрирует в блоге результат тренировок. Например, на новом снимке с побережья Средиземного моря.
«Вдохновение для каждой женщины на этой планете», «Очень горячо», «Я тоже хочу так выглядеть в 50 лет», «Потрясающая», — восторгаются фолловеры в комментариях к записи.
В Instagram Лопес можно найти множество видео из спортзала — певица часто тренируется вместе с бойфрендом, бейсболистом Алексом Родригесом.
А вам нравится, как выглядит Дженнифер Лопес?
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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