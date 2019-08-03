Стальной пресс и тонкая талия: 50-летняя Дженнифер Лопес отдыхает на Средиземном море

«Вдохновение для каждой женщины на этой планете», «Очень горячо», «Я тоже хочу так выглядеть в 50 лет», «Потрясающая», — восторгаются фолловеры в комментариях к записи.

В Instagram Лопес можно найти множество видео из спортзала — певица часто тренируется вместе с бойфрендом, бейсболистом Алексом Родригесом.