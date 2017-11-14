Стальной пресс и пышный бюст: Бритни Спирс продемонстрировала идеальную фигуру
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Певица опубликовала свежие снимки из спортзала.
35-летняя Бритни Спирс не стесняется носить короткие и облегающие сценические наряды, демонстрирующие ее фигуру во всей красе. Пару лет назад певица избавилась от лишних килограммов и начала активно совершенствовать форму в спортзале. В Instagram одной из самых популярных поп-певиц чаще всего можно встретить снимки с различных выступлений, тем не менее Бритни часто публикует кадры из спортзала.
Так, несколько часов назад Спирс опубликовала селфи, сделанное в тренажерном зале. Она продемонстрировала стальной пресс, накачанные ноги и пышный бюст в спортивном топе.
Напомним, Бритни Спирс — далеко не единственная звезда, кому удалось вернуть и даже улучшить былые формы. Например, популярная певица Настя Каменских также некоторое время назад похудела и подкачала мышцы. Кроме того, Каменских настолько увлеклась спортом, что даже начала выпускать одежду для фитнеса под своим именем.
Фото: Instagram