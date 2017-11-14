Певица опубликовала свежие снимки из спортзала.

35-летняя Бритни Спирс не стесняется носить короткие и облегающие сценические наряды, демонстрирующие ее фигуру во всей красе. Пару лет назад певица избавилась от лишних килограммов и начала активно совершенствовать форму в спортзале. В Instagram одной из самых популярных поп-певиц чаще всего можно встретить снимки с различных выступлений, тем не менее Бритни часто публикует кадры из спортзала.

Так, несколько часов назад Спирс опубликовала селфи, сделанное в тренажерном зале. Она продемонстрировала стальной пресс, накачанные ноги и пышный бюст в спортивном топе.