Стальной пресс и дерзкие тату: 32-летняя Юлия Волкова похвасталась безупречной фигурой в бикини
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Фигура экс-солистки «Тату» Юлии Волковой вызывает восхищение у тысячи поклонников. Еще бы, ведь такими формами может похвастаться далеко не каждая
Сама Юля с завидным постоянством демонстрирует роскошное тело, опубликовывая фото в Instagram. Накануне певица поделилась с подписчиками очередным снимком, на котором предстала в черном бикини, во всей красе показав стальной пресс, пышную грудь, стройные ноги и многочисленные татуировки.
«Цените каждую прожитую минутку и думайте только о хорошем, всем спокойной ночи», - написала она.
Поклонники артистки по достоинству оценили ее фигуру, осыпав звезду комплиментами: «Вы очень сильная женщина. Счастья вам и вашим близким)», «Секс вообще», «Совершенство красоты и красота в совершенстве!!! Идеальная фигура. Безупречность пропорций. Женственность. Грация.», «Ты прекрасна».
Фото: instagram.com