Фигура экс-солистки «Тату» Юлии Волковой вызывает восхищение у тысячи поклонников. Еще бы, ведь такими формами может похвастаться далеко не каждая

Сама Юля с завидным постоянством демонстрирует роскошное тело, опубликовывая фото в Instagram. Накануне певица поделилась с подписчиками очередным снимком, на котором предстала в черном бикини, во всей красе показав стальной пресс, пышную грудь, стройные ноги и многочисленные татуировки.

Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) Авг 3 2017 в 1:46 PDT