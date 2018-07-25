Стальной пресс и бесконечные ноги: Олеся Судзиловская будоражит фото в бикини

44-летняя Олеся Судзиловская не случайно носит статус одной из самых сексуальных актрис отечественного кинематографа. Блондинка восхищает не только талантливой актерской игрой, но и потрясающей фигурой, которую с удовольствием демонстрирует на жарких фото из отпуска. Например, на последнем снимке Олеся расслабленно отдыхает в тени, надев бирюзовый купальник, подчеркнувший ее бронзовый загар: «Накопление сил! А силы потребуются, ждет новый рывок».