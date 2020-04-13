Сталлоне, Мадонна и другие звезды с кроличьими ушами: как знаменитости отметили католическую Пасху

Всемирно известный певец Андреа Бочелли на католическую Пасху выступил на пустой площади в Милане. Видео транслировалось в прямом эфире не только в охваченной коронавирусом Италии, но и в Великобритании и других странах.

Подписчики артиста отметили, что его выступление вселило в них надежду в то, что скоро все наладится.