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Сталлоне, Мадонна и другие звезды с кроличьими ушами: как знаменитости отметили католическую Пасху

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сильвест Сталлоне с дочерями

Фото: Instagram

Один из главных христианских праздников — Пасху — многие католики отмечали в самоизоляции. Но от этого праздник не стал менее радостным. Знаменитости поздравили подписчиков с Пасхой и показали, как они радовались в кругу семьи.

73-летний Сильвестр Сталлоне со своими красавицами женой и тремя дочками примерил уши пасхального кролика, а после в таком виде показался лучшему другу Арнольду Шварценеггеру.

Мадонна провела праздник в кругу семьи — с детьми и своим новым молодым избранником. Для детей 61-летняя артистка устроила квест по поиску пасхальных яиц.

Всемирно известный певец Андреа Бочелли на католическую Пасху выступил на пустой площади в Милане. Видео транслировалось в прямом эфире не только в охваченной коронавирусом Италии, но и в Великобритании и других странах.

Подписчики артиста отметили, что его выступление вселило в них надежду в то, что скоро все наладится.

Беременная в очередной раз молодая жена Алека Болдуина показала на фото семейную идиллию и рассказала, как многодетная семья готовилась к фотосессии. «Христос воскрес! Дети оделись сразу после ванны, Алек хотел надеть костюм для бега (хотя он не бегал), а на мне платье не сошлось сзади», — подписала она фотографию.

Семья Алека Болдуина

Фото: Instagram

Кети Перри, которая ждет ребенка от Орландо Блума, в костюме кролика показала большой живот.

Дженнифер Лопес пожелала всем в Пасху терпения и веру в будущий светлый мир.

Экс-солистка группы Spice girls Джерри Холлиуэлл провела Пасху с мужем и детьми.

Семья Джерри Холлиуэлл

Фото: Instagram

Одна из наследниц одной из самых богатых династий Ники Хилтон веселилась с детьми.

Ники Хилтон с дочерью

Фото: Instagram

Мэрайа Кери стала для своих детей пасхальным кроликом и показала фото, как готовит праздничный ужин.

Католическую Пасху отметили и многие российские знаменитости. Так, Кристина Орбакайте поздравила своих друзей-католиков и рассказала, что они справляют этот праздник дома. А на странице Клавдии Земцовой появилось видео, в котором она пробует пасхальный кулич.

Дочь известного немецкого теннисиста Бориса Беккера и российской модели Анжелы Ермаковой Анна Ермакова показала свое детское пасхальное фото, снятое много лет назад в Лондоне.

Маленькая Анна Ермакова

Фото: Instagram

Дочь Дмитрия Хворостовского, проживающая за границей, показала свою маленькую дочь с пасхальной корзиной.

А вы отмечаете Пасху? Как будете встречать этот праздник?

Фото и видео: Instagram

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