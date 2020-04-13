Сталлоне, Мадонна и другие звезды с кроличьими ушами: как знаменитости отметили католическую Пасху
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Фото: Instagram
73-летний Сильвестр Сталлоне со своими красавицами женой и тремя дочками примерил уши пасхального кролика, а после в таком виде показался лучшему другу Арнольду Шварценеггеру.
Мадонна провела праздник в кругу семьи — с детьми и своим новым молодым избранником. Для детей 61-летняя артистка устроила квест по поиску пасхальных яиц.
Всемирно известный певец Андреа Бочелли на католическую Пасху выступил на пустой площади в Милане. Видео транслировалось в прямом эфире не только в охваченной коронавирусом Италии, но и в Великобритании и других странах.
Подписчики артиста отметили, что его выступление вселило в них надежду в то, что скоро все наладится.
Беременная в очередной раз молодая жена Алека Болдуина показала на фото семейную идиллию и рассказала, как многодетная семья готовилась к фотосессии. «Христос воскрес! Дети оделись сразу после ванны, Алек хотел надеть костюм для бега (хотя он не бегал), а на мне платье не сошлось сзади», — подписала она фотографию.
Фото: Instagram
Кети Перри, которая ждет ребенка от Орландо Блума, в костюме кролика показала большой живот.
Дженнифер Лопес пожелала всем в Пасху терпения и веру в будущий светлый мир.
Экс-солистка группы Spice girls Джерри Холлиуэлл провела Пасху с мужем и детьми.
Фото: Instagram
Одна из наследниц одной из самых богатых династий Ники Хилтон веселилась с детьми.
Фото: Instagram
Мэрайа Кери стала для своих детей пасхальным кроликом и показала фото, как готовит праздничный ужин.
Католическую Пасху отметили и многие российские знаменитости. Так, Кристина Орбакайте поздравила своих друзей-католиков и рассказала, что они справляют этот праздник дома. А на странице Клавдии Земцовой появилось видео, в котором она пробует пасхальный кулич.
Дочь известного немецкого теннисиста Бориса Беккера и российской модели Анжелы Ермаковой Анна Ермакова показала свое детское пасхальное фото, снятое много лет назад в Лондоне.
Фото: Instagram
Дочь Дмитрия Хворостовского, проживающая за границей, показала свою маленькую дочь с пасхальной корзиной.
А вы отмечаете Пасху? Как будете встречать этот праздник?
Фото и видео: Instagram
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