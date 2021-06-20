Стали известны причины увольнения Дмитрия Дюжева из МХТ
Руководство МХТ им. Чехова недовольно работой 42-летней звезды серила «Бригада» Дмитрием Дюжевым.
В программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ новый художественный руководитель театра Сергей Женовач публично не подтвердил увольнение артиста, но дал свой комментарий по этому поводу. «У него за 15 лет было две работы. Остальное без комментариев. Это жизнь, может быть, у Димы проблемы в чем-то. Он сам разберется, он — мастер», – ответил Сергей.
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Фото: Global Look Press
Наибольшую известность артисту принесла роль Космоса в популярном в начале 2000-х сериале «Бригада».
Сам Дюжев еще около года назад говорил о том, что планирует покинуть МХТ, но этого до сих пор не произошло. Также, последнее время в прессе активно ходят слухи о том, что актер не сошелся характерами с новым руководством театра.
С 2006 года актер задействован в одном спектакле – «Примадонна», который больше не будут ставить на сцене театра. Последняя постановка с участием Дмитрия пройдет 26 июня.
Фото: Global Look Press
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