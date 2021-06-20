Стали известны причины увольнения Дмитрия Дюжева из МХТ

Сам Дюжев еще около года назад говорил о том, что планирует покинуть МХТ, но этого до сих пор не произошло. Также, последнее время в прессе активно ходят слухи о том, что актер не сошелся характерами с новым руководством театра.

С 2006 года актер задействован в одном спектакле – «Примадонна», который больше не будут ставить на сцене театра. Последняя постановка с участием Дмитрия пройдет 26 июня.