Стали известны причины конфликта Аллы Пугачевой и Валентины Легкоступовой: «Это была холодная война»

Интересно, что певицы не были знакомы лично, но это не мешало их соперничеству на сцене. Вероятнее всего причиной конфликта между молодыми исполнительницами стала песня «Двое» на стихи Ильи Резника и музыку Раймонда Паулса.

Анэтта уверяет, что первой композицию спела Валентина Легкоступова, и лишь позднее Примадонне тоже выпала честь исполнить ее.