Стали известны причины конфликта Аллы Пугачевой и Валентины Легкоступовой: «Это была холодная война»
Интересно, что певицы не были знакомы лично, но это не мешало их соперничеству на сцене. Вероятнее всего причиной конфликта между молодыми исполнительницами стала песня «Двое» на стихи Ильи Резника и музыку Раймонда Паулса.
Анэтта уверяет, что первой композицию спела Валентина Легкоступова, и лишь позднее Примадонне тоже выпала честь исполнить ее.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Алла Пугачева с ревностью относилась ко многим коллегам по эстраде, стараясь быть лучшей. И у нее это отлично получилось.
«Это была холодная война из-за одной песни на двоих, хотя они лично даже знакомы не были. Алла Борисовна и мама исполняли. Делали они это каждая по-своему, и обе версии, на мой взгляд, были хороши. Мама исполнила ее первой, потом ее пела Алла Пугачева. Возможно, она просто ревностно к таланту мамы относилась», — рассказала начинающая певица Анэтта Бриль «KP.RU».
Также дочь Валентины отмечает, что Пугачева в открытую никогда не вредила ее маме. А Легкоступова, наоборот, восхищалась талантом Аллы Борисовны.
Фото и видео: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram