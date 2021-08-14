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Стали известны причины конфликта Аллы Пугачевой и Валентины Легкоступовой: «Это была холодная война»

Ровно год назад из жизни ушла популярная российская певица и исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова. За время творческой карьеры у звезды, как и у многих, периодически возникали конфликты с коллегами. Но, как сообщает дочь Валентины Анэтта Бриль, Алла Пугачева откровенно недолюбливала ее мать.
Стали известны причины конфликта Аллы Пугачевой и Валентины Легкоступовой: «Это была холодная война»

Интересно, что певицы не были знакомы лично, но это не мешало их соперничеству на сцене. Вероятнее всего причиной конфликта между молодыми исполнительницами стала песня «Двое» на стихи Ильи Резника и музыку Раймонда Паулса.

Анэтта уверяет, что первой композицию спела Валентина Легкоступова, и лишь позднее Примадонне тоже выпала честь исполнить ее.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валентина Легкоступова была известной поп-певицей

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алла Пугачева с ревностью относилась ко многим коллегам по эстраде, стараясь быть лучшей. И у нее это отлично получилось.

Валентина Легкоступова - "Ягода-малина"

«Это была холодная война из-за одной песни на двоих, хотя они лично даже знакомы не были. Алла Борисовна и мама исполняли. Делали они это каждая по-своему, и обе версии, на мой взгляд, были хороши. Мама исполнила ее первой, потом ее пела Алла Пугачева. Возможно, она просто ревностно к таланту мамы относилась», — рассказала начинающая певица Анэтта Бриль «KP.RU».

Также дочь Валентины отмечает, что Пугачева в открытую никогда не вредила ее маме. А Легкоступова, наоборот, восхищалась талантом Аллы Борисовны.

Фото и видео: Global Look Press

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