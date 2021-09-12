Не выдержали нервы: Анастасия Макеева объяснила, почему оказалась в больнице
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @makeevan/Instagram
Звезде необходимо находиться в столичной клинике еще около 10 дней. На своей странице в Instagram Макеева делится со своими подписчиками всеми подробностями происходящего.
«Все те, которые следят за моим творчеством знают, что у меня всегда был плотный график работы. В нашей профессии есть один закон, который нам вводят под кожу как вакцину, — ты должен выйти на сцену в любом состоянии, чтоб не подвести коллектив и зрителя… если ты только не умер! Наша миссия дарить людям праздник, радость и зрелище. Но я не жалуюсь. Я люблю свою профессию, только моя нервная система не выдерживает постоянного преследования СМИ, и на фоне нервного срыва начались панические атаки, случился острый приступ панкреатита», — написала Анастасия.
Любящий супруг Макеевой всегда находится рядом и, как сообщила актриса, ночует под окнами клиники в машине.
Врачи купировали обострение болезни, и сейчас артистка находится в стабильном состоянии. Но для восстановления здоровья потребуется время и силы.
Фото и видео: Instagram