Не выдержали нервы: Анастасия Макеева объяснила, почему оказалась в больнице

«Все те, которые следят за моим творчеством знают, что у меня всегда был плотный график работы. В нашей профессии есть один закон, который нам вводят под кожу как вакцину, — ты должен выйти на сцену в любом состоянии, чтоб не подвести коллектив и зрителя… если ты только не умер! Наша миссия дарить людям праздник, радость и зрелище. Но я не жалуюсь. Я люблю свою профессию, только моя нервная система не выдерживает постоянного преследования СМИ, и на фоне нервного срыва начались панические атаки, случился острый приступ панкреатита», — написала Анастасия.

Любящий супруг Макеевой всегда находится рядом и, как сообщила актриса, ночует под окнами клиники в машине.

Врачи купировали обострение болезни, и сейчас артистка находится в стабильном состоянии. Но для восстановления здоровья потребуется время и силы.