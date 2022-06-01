Стали известны подробности жизни и внезапной смерти бывшей принцессы Катара Кассии Галланио

Служителей правопорядка вызвала встревоженная дочь катарской экс-принцессы, после того как на протяжении нескольких дней не могла дозвониться матери. Полицейские не обнаружили на теле Галланио никаких признаков физического насилия. Предварительной причиной смерти называют передозировку запрещенными веществами.

Касия Галланио была третьей женой Аль-Тани, но пара развелась в 2006 году и в течение 10 лет вела судебные тяжбы за право опеки над тремя общими дочерями. Женщина также обвиняла бывшего супруга в сексуальном насилии над детьми. Однако суд не удовлетворил ее исковые требования, и из-за ее якобы психического расстройства и пристрастия к алкоголю и наркотическим веществам девочки остались жить с отцом.

Однако, как сообщает издание Le Parisien в 2022 году одна из дочерей Аль-Тани подала в суд на собственного отца, обвиняя его в сексуальных домогательствах, когда ей было 9 лет. По словам девочки, насилие продолжалось до того, как ей исполнилось 15 лет. Прокуратура Парижа, где проживал в тот момент экс-министр нефти Катара, начала проверку ее заявления. После этого две девочки сбежали от отца и жили с матерью, младшая осталась с катарскими родными во Франции. Расследование продолжается до сих пор, принц и его окружение обвинения отрицают.