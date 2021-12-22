Стали известны подробности нападения на партнера Бородиной по шоу «Ледниковый период»

«Предварительный прогноз медиков — минимум десять дней Диме придется провести в больнице, — приводит слова керлингистки телеграм-канал Олимпийского комитета России. — Мы никого не трогали, ничего не делали. Я просто поражаюсь, как Дима продолжал сохранять спокойствие даже в тот момент, когда его неоднократно задирали, били. Он понимал, что так вопросы не решаются в цивилизованном мире. Страшно и очень неприятно, что это коснулось нас».

По словам девушки олимпийского чемпиона, его состояние сейчас оценивается как тяжелое, врачи подтвердили сильную травму головы, сотрясение и, самое опасное, гематому мозга. Анна остается на связи с врачами. К возлюбленному ее не пускают, а ему запретили общаться по телефону.