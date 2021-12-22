Стали известны подробности нападения на партнера Бородиной по шоу «Ледниковый период»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
«Предварительный прогноз медиков — минимум десять дней Диме придется провести в больнице, — приводит слова керлингистки телеграм-канал Олимпийского комитета России. — Мы никого не трогали, ничего не делали. Я просто поражаюсь, как Дима продолжал сохранять спокойствие даже в тот момент, когда его неоднократно задирали, били. Он понимал, что так вопросы не решаются в цивилизованном мире. Страшно и очень неприятно, что это коснулось нас».
По словам девушки олимпийского чемпиона, его состояние сейчас оценивается как тяжелое, врачи подтвердили сильную травму головы, сотрясение и, самое опасное, гематому мозга. Анна остается на связи с врачами. К возлюбленному ее не пускают, а ему запретили общаться по телефону.
Напомним, что вечером 21 декабря Дмитрий Соловьев был избит тремя молодыми людьми рядом с одним из караоке-баров. Спортсмен вступился за свою девушку, чемпионку России по керлингу Анну Сидорову. После драки фигуриста доставили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами.
По информации сотрудников МВД, предоставленной порталу Lenta.ru, на фигуриста и его девушку напали первокурсники юридического факультета одного из вузов столицы. Меру пресечения для них позже выберет суд. На избивших фигуриста составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство», а также возбуждено уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.
Дмитрий Соловьев — олимпийский чемпион 2014 года в танцах на льду с Екатериной Бобровой. На данный момент фигурист участвует в шоу «Ледниковый период», где катается в паре с Ксенией Бородиной.
Фото: GlobalLookPress