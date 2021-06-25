Стали известны подробности болезни Ларисы Долиной, обеспокоившей поклонников

На этой неделе появились слухи о том, что Лариса Долина заболела коронавирусом и находится в тяжелом состоянии. Ее близкие родственники эту информацию скрывали и не комментировали состояние певицы.

Поклонники звезды заволновались, когда она не вышла принимать государственный экзамен у своих студентов, а связалась с ними в режиме онлайн.