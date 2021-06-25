Стали известны подробности болезни Ларисы Долиной, обеспокоившей поклонников
На этой неделе появились слухи о том, что Лариса Долина заболела коронавирусом и находится в тяжелом состоянии. Ее близкие родственники эту информацию скрывали и не комментировали состояние певицы.
Поклонники звезды заволновались, когда она не вышла принимать государственный экзамен у своих студентов, а связалась с ними в режиме онлайн.
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Фото: @larisa.dolina.official
Подробности удалось выяснить «СтарХиту» – хотя Долина действительно заболела, она, к счастью, чувствует себя хорошо.
«Лариса Александровна, действительно, заболела ковидом. Несколько дней у нее держалась небольшая температура, присутствовала слабость и пропадало обоняние. Тесты показали наличие коронавирусной инфекции. Но она протекает в легкой форме. Сейчас с Долиной уже все в полном порядке, она чувствует себя хорошо», – рассказали изданию в окружении артистки.
За последнее время с коронавирусом слегли и другие звезды – певица МакSим находится в больнице, где ее вводили в искусственную кому, рэпер T-killah тоже болеет, а Владимир Кузьмин приходит в себя дома.
Фото: Instagram Ларисы Долиной, Global Look press
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