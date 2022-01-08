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Фееричный финал: стали известны победители «Ледникового периода»

Завершился новый сезон проекта «Ледниковый период» на Первом канале. В финальном выпуске шоу участники порадовали зрителей и судей своими лучшими номерами.
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Слайд, который
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Татьяна Волосожар и Федор Федотов

Фото: Пресс-служба

Среди членов жюри из-за состояния здоровья снова не было Заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой. Участников судили: Филипп Киркоров, Алла Михеева, Александр Жулин, Максим Траньков и Татьяна Навка.

Татьяна Волосожар и Федор Федотов долго не могли выбрать какое из своих выступлений представить в финале. Пара отдала предпочтение номеру «Танго Магнолия», которое произвело настоящий фурор несколько выпусков назад.

Татьяна Волосожар и Федор Федотов

Татьяна Волосожар и Федор Федотов

Фото: Пресс-служба

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев повторили свой зажигательный номер под композицию «Black magic woman», где Ксения предстала в образе колдуньи.

Дарья Мельникова поразила зрителей образом медсестры, а Агата Муцениеце появилась на льду в скромном платье и исполнила номер под песню Елены Камбуровой «Дождик осенний» вместе с партнером Александром Энбертом.

Любимцы публики Даня Милохин и Женя Медведева вспомнили свой яркий номер под трек Uptown funk».

Финалисты «Ледникового периода»

Финалисты «Ледникового периода»

Фото: Пресс-служба

По итогам голосования жюри и зрителей первое место в проекте досталось Татьяне Волосожар и Федору Федотову, которые набрали наибольшее количество баллов — 15.

Второе место в турнирной таблице заняли Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников с отрывом от победителей в один балл.

А третье место разделили сразу три пары, которые заработали по 13 баллов от зрителей и судей: Оксана Домнина и Кирилл Зайцев, Агата Муцениеце и Александр Энберт, Даня Милохин и Евгения Медведева.

Милохин и Медведева получили также приз зрительских симпатий, набрав наибольшее количество голосов зрителей.

Последнее место и 3 балла достались паре Дарье Мельниковой и Максиму Маринину.

Фото: пресс-служба

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