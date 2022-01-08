Фееричный финал: стали известны победители «Ледникового периода»
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Фото: Пресс-служба
Среди членов жюри из-за состояния здоровья снова не было Заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой. Участников судили: Филипп Киркоров, Алла Михеева, Александр Жулин, Максим Траньков и Татьяна Навка.
Татьяна Волосожар и Федор Федотов долго не могли выбрать какое из своих выступлений представить в финале. Пара отдала предпочтение номеру «Танго Магнолия», которое произвело настоящий фурор несколько выпусков назад.
Фото: Пресс-служба
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев повторили свой зажигательный номер под композицию «Black magic woman», где Ксения предстала в образе колдуньи.
Дарья Мельникова поразила зрителей образом медсестры, а Агата Муцениеце появилась на льду в скромном платье и исполнила номер под песню Елены Камбуровой «Дождик осенний» вместе с партнером Александром Энбертом.
Любимцы публики Даня Милохин и Женя Медведева вспомнили свой яркий номер под трек Uptown funk».
Фото: Пресс-служба
По итогам голосования жюри и зрителей первое место в проекте досталось Татьяне Волосожар и Федору Федотову, которые набрали наибольшее количество баллов — 15.
Второе место в турнирной таблице заняли Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников с отрывом от победителей в один балл.
А третье место разделили сразу три пары, которые заработали по 13 баллов от зрителей и судей: Оксана Домнина и Кирилл Зайцев, Агата Муцениеце и Александр Энберт, Даня Милохин и Евгения Медведева.
Милохин и Медведева получили также приз зрительских симпатий, набрав наибольшее количество голосов зрителей.
Последнее место и 3 балла достались паре Дарье Мельниковой и Максиму Маринину.
Фото: пресс-служба