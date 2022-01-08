Фееричный финал: стали известны победители «Ледникового периода»

По итогам голосования жюри и зрителей первое место в проекте досталось Татьяне Волосожар и Федору Федотову, которые набрали наибольшее количество баллов — 15.

Второе место в турнирной таблице заняли Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников с отрывом от победителей в один балл.

А третье место разделили сразу три пары, которые заработали по 13 баллов от зрителей и судей: Оксана Домнина и Кирилл Зайцев, Агата Муцениеце и Александр Энберт, Даня Милохин и Евгения Медведева.

Милохин и Медведева получили также приз зрительских симпатий, набрав наибольшее количество голосов зрителей.

Последнее место и 3 балла достались паре Дарье Мельниковой и Максиму Маринину.