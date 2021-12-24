Стали известны новые подробности о состоянии жестоко избитого сына Максима Дрозда

Драка, в которой серьезно пострадал Егор Дрозд произошла 11 декабря в одном из столичных клубов. После инцидента молодой человек смог самостоятельно добраться до дома, и уже после этого вызывал врачей, которые доставили его в больницу. У актера диагностировали серьезные травмы головы и множественные ушибы.

С тех пор Егор проходит лечение. О его состоянии в своем аккаунте в Instagram постоянно сообщал отец — Максим Дрозд, и просил молиться за сына. С каждым днем самочувствие Егора улучшалось. И вот теперь, наконец, актер сообщил радостную новость — его сына выписывают из больницы.

Дрозд обратился к своим поклонникам: «Спасибо огромное за поддержку, за участие , за добрые пожелания. Сын поправляется, слава богу все нормализуется, речь идет о выписке из больницы».