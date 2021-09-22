Стали известны новые подробности о состоянии Андрея Звягинцева
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Хорошие новости сообщил друг Андрея Звягинцева, председатель совета директоров компании АФК «Система» Владимир Евтушенков. Он отметил, что 57-летний режиссер чувствует себя намного лучше.
«Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже», — цитирует его слова «РЕН ТВ».
Сейчас врачи оценивают состояние режиссера как удовлетворительное, однако о полном выздоровлении говорить пока рано — ему придется провести в госпитале еще несколько недель, чтобы восстановиться после тяжелой болезни.
Звягинцева госпитализировали с коронавирусом уже второй раз. В первый раз он лечился в июне, и проходил лечение в российской больнице. В какой-то момент сатурация упала до 64 — такое состояние врачи считают критическим.
Так, у режиссера были приступы удушья, а также диагностирована легочная эмболия. Его выписали в конце июля.
Во второй раз Звягинцев лечится в Германии, а его пребывание в клинике оплачивает АФК «Система».
Андрей Звягинцев — известный режиссер и сценарист, лауреат премий Каннского и Венецианского фестивалей и был дважды номинирован на премию «Оскар» и премию Британской киноакадемии BAFTA, а также является обладателем премии «Золотой глобус» за фильм «Левиафан»,
Фото: Global Look press