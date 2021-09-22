Стали известны новые подробности о состоянии Андрея Звягинцева

Звягинцева госпитализировали с коронавирусом уже второй раз. В первый раз он лечился в июне, и проходил лечение в российской больнице. В какой-то момент сатурация упала до 64 — такое состояние врачи считают критическим.

Так, у режиссера были приступы удушья, а также диагностирована легочная эмболия. Его выписали в конце июля.

Во второй раз Звягинцев лечится в Германии, а его пребывание в клинике оплачивает АФК «Система».

Андрей Звягинцев — известный режиссер и сценарист, лауреат премий Каннского и Венецианского фестивалей и был дважды номинирован на премию «Оскар» и премию Британской киноакадемии BAFTA, а также является обладателем премии «Золотой глобус» за фильм «Левиафан»,