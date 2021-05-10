Стали известны новые данные о состоянии Светланы Светличной

80-летняя звезда «Бриллиантовой руки» в 2020 году уже была госпитализирована с признаками инсульта. Накануне, 9 мая, снова появились новые данные о состоянии звезды. Родные и близкие знаменитости уточнили, что у актрисы лишь проблемы с давлением, а другие страшные диагнозы не подтвердились.

Однако у журналистов есть и другая информация. Так, инсайдеры сообщили, что с состоянием Светличной не все так хорошо. Источник из клиники, где она лечилась, заявил о серьезных проблемах. «Всех забывает, но кокетничает», — подчеркнул он.