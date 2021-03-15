Стали известны номинанты на премию «Оскар»
Сегодня стали известны претенденты на премию «Оскар». К сожалению, фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» в список не попал.
В номинации «Лучший фильм» за награду поборются следующие картины:
«Отец» «Иуда и черный мессия» «Манк» «Минари» «Земля кочевников» «Девушка, подающая надежды» «Звук металла» «Суд над чикагской семеркой»
В номинации «Лучший актер» номинированы:
Лакит Стэнфилд, «Иуда и черный мессия»
Пол Раджи, «Звук металла»
Саша Барон Коэн, «Борат 2»
В номинации «Лучшая актриса второго плана»:
Мария Бакалова, «Борат 2»
Гленн Клоуз, «Деревенская элегия»
Оливия Колман, «Отец»
Аманда Сайфрид, «Манк»
Юн Е-джон, «Минари»
В номинации «Лучший режиссер» на награду представлены:
Томас Винтерберг, «Еще по одной»
Ли Айзек Чун, «Минари»
Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
Дэвид Финчер, «Манк»
Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды».
В номинации «Лучший документальный фильм» представлены картины:
«Коллектив»
«Лагерь калек»
«Время»
«Крот»
«Мой учитель-осьминог»
За звание «Лучший анимационный фильм» поборются:
«Вперед»
«Душа»
«Легенда о волках»
«Барашек Шон: Фермагеддон»
«Путешествие на Луну»
Само мероприятие состоится 25 апреля. Организаторы утверждают, что церемония будет такой же масштабной и грандиозной, как было до пандемии коронавируса.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!