Стали известны номинанты на премию «Оскар»

Сегодня стали известны претенденты на премию «Оскар». К сожалению, фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» в список не попал.

В номинации «Лучший фильм» за награду поборются следующие картины:

«Отец» «Иуда и черный мессия» «Манк» «Минари» «Земля кочевников» «Девушка, подающая надежды» «Звук металла» «Суд над чикагской семеркой»

В номинации «Лучший актер» номинированы:

Лакит Стэнфилд, «Иуда и черный мессия»

Пол Раджи, «Звук металла»

Саша Барон Коэн, «Борат 2»

В номинации «Лучшая актриса второго плана»:

Мария Бакалова, «Борат 2»

Гленн Клоуз, «Деревенская элегия»

Оливия Колман, «Отец»

Аманда Сайфрид, «Манк»

Юн Е-джон, «Минари»

В номинации «Лучший режиссер» на награду представлены:

Томас Винтерберг, «Еще по одной»

Ли Айзек Чун, «Минари»

Хлоя Чжао, «Земля кочевников»

Дэвид Финчер, «Манк»

Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды».

В номинации «Лучший документальный фильм» представлены картины:

«Коллектив»

«Лагерь калек»

«Время»

«Крот»

«Мой учитель-осьминог»

За звание «Лучший анимационный фильм» поборются:

«Вперед»

«Душа»

«Легенда о волках»

«Барашек Шон: Фермагеддон»

«Путешествие на Луну»

Само мероприятие состоится 25 апреля. Организаторы утверждают, что церемония будет такой же масштабной и грандиозной, как было до пандемии коронавируса.