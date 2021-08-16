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Стали известны наставники юбилейного сезона шоу «Голос»

В десятом сезоне у популярного шоу, которое смотрит вся страна, появится новая студия. Кроме того, в жюри вернется «золотой состав», благодаря которому тысячи телезрителей так любят это шоу. За звание победителя поборются более 100 участников со всех концов страны.
Стали известны наставники юбилейного сезона шоу «Голос»

Всех поклонников шоу «Голос» ждет приятная новость — в новом, десятом сезоне главного вокального проекта нашей страны вернется «золотой состав» наставников, благодаря которому зрители так полюбили эту передачу. Кресла в студии займут Дима Билан, Леонид Агутин, Александр Градский и Пелагея.

Ведущим проекта по традиции станет Дмитрий Нагиев.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наставники нового сезона

Фото: архив пресс-службы

Совсем скоро начнутся съемки нового сезона — отсмотр конкурсных заявок и очные кастинги участников уже позади.

К слепым прослушивания допущены вокалисты, которые прошли предварительные кастинги. Среди них — около 120 человек. 18 из них в прошлом сезоне прошли отбор, но не успели выступить перед аудиторией.

Не все конкурсанты — профессиональные музыканты. Среди них найдутся и любители — бухгалтеры, юристы и даже капитан полиции.

В шоу примут участие претенденты со всех концов России, а также из-за границы — у каждого будет шанс побороться за титул победителя юбилейного сезона программы.

Фото: архив пресс-службы

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