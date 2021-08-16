Стали известны наставники юбилейного сезона шоу «Голос»

Не все конкурсанты — профессиональные музыканты. Среди них найдутся и любители — бухгалтеры, юристы и даже капитан полиции.

В шоу примут участие претенденты со всех концов России, а также из-за границы — у каждого будет шанс побороться за титул победителя юбилейного сезона программы.