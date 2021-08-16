Стали известны наставники юбилейного сезона шоу «Голос»
Всех поклонников шоу «Голос» ждет приятная новость — в новом, десятом сезоне главного вокального проекта нашей страны вернется «золотой состав» наставников, благодаря которому зрители так полюбили эту передачу. Кресла в студии займут Дима Билан, Леонид Агутин, Александр Градский и Пелагея.
Ведущим проекта по традиции станет Дмитрий Нагиев.
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Фото: архив пресс-службы
Совсем скоро начнутся съемки нового сезона — отсмотр конкурсных заявок и очные кастинги участников уже позади.
К слепым прослушивания допущены вокалисты, которые прошли предварительные кастинги. Среди них — около 120 человек. 18 из них в прошлом сезоне прошли отбор, но не успели выступить перед аудиторией.
Не все конкурсанты — профессиональные музыканты. Среди них найдутся и любители — бухгалтеры, юристы и даже капитан полиции.
В шоу примут участие претенденты со всех концов России, а также из-за границы — у каждого будет шанс побороться за титул победителя юбилейного сезона программы.
Фото: архив пресс-службы
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