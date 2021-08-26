Стали известны наставники нового сезона шоу «Голос 60+»: они впервые появятся в проекте

Даже география участников выходит далеко за пределы России: в столицу приедут певцы от Баку до Кельна. А род их деятельности поражает воображение. Среди участников: строитель, востоковед, инженер-конструктор, пилот, охотовед, косметолог, бывший солист балета и многие другие. Неизменным остается только то, что шоу будет вести неповторимый Дмитрий Нагиев, а время и место встречи — пятница, «Первый канал», 21:30.

Финал шоу пройдет в прямом эфире, где в ходе зрительского голосования определится победитель сезона.