Стали известны наставники нового сезона шоу «Голос 60+»: они впервые появятся в проекте
Кресла наставников займут: Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов. Для каждого из них — это будет дебют в шоу, но никак не в шоу-бизнесе. Маститые артисты готовы отобрать лучших исполнителей во взрослой категории и передать им свой ценный опыт.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Работа предстоит нелегкая — в слепых прослушиваниях примут участие десятки невероятно талантливых или просто любителей старшего поколения, самому возрастному из которых — 96 лет.
Даже география участников выходит далеко за пределы России: в столицу приедут певцы от Баку до Кельна. А род их деятельности поражает воображение. Среди участников: строитель, востоковед, инженер-конструктор, пилот, охотовед, косметолог, бывший солист балета и многие другие. Неизменным остается только то, что шоу будет вести неповторимый Дмитрий Нагиев, а время и место встречи — пятница, «Первый канал», 21:30.
Финал шоу пройдет в прямом эфире, где в ходе зрительского голосования определится победитель сезона.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
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