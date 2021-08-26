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Стали известны наставники нового сезона шоу «Голос 60+»: они впервые появятся в проекте

Ни у кого не было сомнений, что в новый сезон любимого проекта, в команду наставников войдут только истинные звезды и профессионалы. Но Первый канал сохранял интригу кто же именно это будет — старт шоу запланирован на 3 сентября.
Стали известны наставники нового сезона шоу «Голос 60+»: они впервые появятся в проекте

Кресла наставников займут: Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов. Для каждого из них — это будет дебют в шоу, но никак не в шоу-бизнесе. Маститые артисты готовы отобрать лучших исполнителей во взрослой категории и передать им свой ценный опыт.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дмитрий Нагиев во время эфира шоу «Голос»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Работа предстоит нелегкая — в слепых прослушиваниях примут участие десятки невероятно талантливых или просто любителей старшего поколения, самому возрастному из которых — 96 лет.

Даже география участников выходит далеко за пределы России: в столицу приедут певцы от Баку до Кельна. А род их деятельности поражает воображение. Среди участников: строитель, востоковед, инженер-конструктор, пилот, охотовед, косметолог, бывший солист балета и многие другие. Неизменным остается только то, что шоу будет вести неповторимый Дмитрий Нагиев, а время и место встречи — пятница, «Первый канал», 21:30.

Финал шоу пройдет в прямом эфире, где в ходе зрительского голосования определится победитель сезона.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press

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