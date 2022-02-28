Уилл Смит и Майкл Китон: названы лучшие актеры фильмов и сериалов 2021 года, по версии артистов США

New York Post приводит список счастливчиков, которые получили почетную награду в этом году. Победа в номинации «Лучшая мужская роль» досталась неподражаемому Уиллу Смиту. Он отличился в фильме «Король Ричард», режиссером которого выступил Рейнальдо Маркус Грин.

В номинации «Лучшая женская роль» одержала уверенную победу Джессика Честейн, которая блистала в фильме «Глаза Тэмми Фей».

Артисты, снимавшиеся в сериале «Наследники», лидировали в номинации «Лучший актерский состав драматического сериала». Прошумевшая на весь мир «Игра в кальмара» подарила нам сразу двух призеров. Ли Джон-джэ и Чон Хо-ен заслуженно забрали приз за лучшую мужскую и женскую роль в сериале.