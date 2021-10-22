Стали известны имена участников нового сезона шоу «Суперстар!»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба НТВ
Новый сезон собрал именитых участников — в проекте зрители увидят Шуру, Виктора Салтыкова, Авраама Руссо, Любашу, Анастасию, Наталию Власову, Вику Цыганову, Юрия Титова, Алену Апину и певца Юлиана.
В онлайн-презентации приняли участие генеральный продюсер «НТВ» Тимур Вайнштейн, а также Вадим Такменев и Лолита — ведущие шоу.
Судьями в этот раз стали телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов, Стас Пьеха и Маша Распутина.
Тимур Вайнштейн назвал главную фишку сезона:
«Мы уверены, что новый сезон укрепит любовь наших зрителей, а главной фишкой, помимо невероятных постановок и потрясающих номеров, станет принцип выбывания артистов. Нам кажется, это добавит тот нерв, который зрители увидят в наших участниках уже 7 ноября», — отметил он.
В этом сезоне, как и в прошлом, выпуски будут тематическими, а после каждого выступления члены жюри будут оценивать участников. Но в этом году после каждого голосования участник, набравший наименьшее количество голосов, будет выбывать.
Новых конкурсантов представили необычным способом — членам жюри предложили угадать их по собственным словам, которые они сказали во время съемок в адрес артистов.
Участники также ответили на вопросы пользователей из «Одноклассников» и немного рассказали о себе: певец Юлиан вспомнил выступление перед британской королевой, его бывшая жена, певица Анастасия, раскрыла, какие у них отношения после развода, Алена Апина порадовалась простому человеческому общению в пандемию коронавируса, а Виктор Салтыков признался, что мечтает спеть дуэтом с Лолитой.
Фото: пресс-служба НТВ