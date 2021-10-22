Стали известны имена участников нового сезона шоу «Суперстар!»

В этом сезоне, как и в прошлом, выпуски будут тематическими, а после каждого выступления члены жюри будут оценивать участников. Но в этом году после каждого голосования участник, набравший наименьшее количество голосов, будет выбывать.

Новых конкурсантов представили необычным способом — членам жюри предложили угадать их по собственным словам, которые они сказали во время съемок в адрес артистов.

Участники также ответили на вопросы пользователей из «Одноклассников» и немного рассказали о себе: певец Юлиан вспомнил выступление перед британской королевой, его бывшая жена, певица Анастасия, раскрыла, какие у них отношения после развода, Алена Апина порадовалась простому человеческому общению в пандемию коронавируса, а Виктор Салтыков признался, что мечтает спеть дуэтом с Лолитой.

Фото: пресс-служба НТВ