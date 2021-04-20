Стали известны финалисты детского конкурса «Новая волна-2021»

Полуфинал Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна – 2021» состоялся во ВГИКе 19 апреля.

Способности юных талантов оценили музыкальный продюсер «Детской Новой волны» Анастасия Мухина, педагог по вокалу Академии популярной музыки Игоря Крутого Константин Работов, исполнительный директор конкурса Стелла Хачанянц, режиссер конкурса Александр Ревзин и председатель жюри, народный артист России Игорь Крутой.

Финалистами конкурса стали:

Каринэ Меграбян (Армения)

Софи Ярмилко (Грузия)

Софи Сингх (Индия)

Сюй Мохань (Китай)

Дарья Марцынкевич (Беларусь)

Анна Юркевич (Беларусь)

Камилла Кузденбаева (Казахстан)

Жан Маким (Казахстан)

Татьяна Меженцева (Россия)

Дуэт «У`Лей» (Россия)

Валерий Кузаков (Россия)

Милана Пономаренко (Россия)

Все они выступят 29 и 30 мая 2021 года на сцене «Артека», где в итоге жюри определит победителя конкурса.