Стало известно во сколько обойдется Игорю Крутому обучение младшей дочери в зарубежном ВУЗе

66-летний Игорь Крутой воспитывает троих детей: Николая от первого брака с супругой Еленой, дочь Александру – общего ребенка с женой Ольгой, а также ее дочь от предыдущих отношений Викторию.

Младшая в семье – 17-летняя Александра поступила в престижную бизнес-академию в Майами. Композитор отметил, что очень гордится дочерью. «Сашенька стала студенткой университета Майами, мечта всей нашей семьи сбылась! Я так не переживал, даже поступая в консерваторию, но сейчас все выдохнули», – написал Крутой.