Стало известно во сколько обойдется Игорю Крутому обучение младшей дочери в зарубежном ВУЗе
66-летний Игорь Крутой воспитывает троих детей: Николая от первого брака с супругой Еленой, дочь Александру – общего ребенка с женой Ольгой, а также ее дочь от предыдущих отношений Викторию.
Младшая в семье – 17-летняя Александра поступила в престижную бизнес-академию в Майами. Композитор отметил, что очень гордится дочерью. «Сашенька стала студенткой университета Майами, мечта всей нашей семьи сбылась! Я так не переживал, даже поступая в консерваторию, но сейчас все выдохнули», – написал Крутой.
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Фото: Global Look Press
Незадолго до этого Игорь с Александрой сделали одинаковые татуировки – с датами дней рождения друг друга.
Композитор рассказал, что в Америке нет вступительных экзаменов, поэтому поступление прошло гладко. Александра подавала документы в три ВУЗа, в два из которых ее приняли.
Обучение в США практически никогда не бывает бесплатным, поэтому звезде придется помогать дочери и компенсировать ее затраты за образование. «Я точную сумму не помню: где-то 30-35 тысяч долларов в год», – сообщил Игорь.
Жена Крутого Ольга проживает в Нью-Джерси вместе с дочерью, поэтому вопроса о стране обучения Александры не стояло.