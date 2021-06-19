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Стало известно во сколько обойдется Игорю Крутому обучение младшей дочери в зарубежном ВУЗе

Известный российский композитор признался сколько ему будет стоить образование дочери.

66-летний Игорь Крутой воспитывает троих детей: Николая от первого брака с супругой Еленой, дочь Александру – общего ребенка с женой Ольгой, а также ее дочь от предыдущих отношений Викторию.

Младшая в семье – 17-летняя Александра поступила в престижную бизнес-академию в Майами. Композитор отметил, что очень гордится дочерью. «Сашенька стала студенткой университета Майами, мечта всей нашей семьи сбылась! Я так не переживал, даже поступая в консерваторию, но сейчас все выдохнули», – написал Крутой.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Игорь Крутой

Фото: Global Look Press

Незадолго до этого Игорь с Александрой сделали одинаковые татуировки – с датами дней рождения друг друга.

Игорь Крутой с дочерью сделали татуировки

Композитор рассказал, что в Америке нет вступительных экзаменов, поэтому поступление прошло гладко. Александра подавала документы в три ВУЗа, в два из которых ее приняли.

Обучение в США практически никогда не бывает бесплатным, поэтому звезде придется помогать дочери и компенсировать ее затраты за образование. «Я точную сумму не помню: где-то 30-35 тысяч долларов в год», – сообщил Игорь.

Жена Крутого Ольга проживает в Нью-Джерси вместе с дочерью, поэтому вопроса о стране обучения Александры не стояло.

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