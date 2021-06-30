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Стала известна стоимость диадем из коллекции Елизаветы II — сумма астрономическая

Королева Великобритании обладает одной из самых больших в мире коллекций ювелирных украшений. Какие-то из них она носит в повседневной жизни, какие-то — только в знаменательные даты и в дни важных событий.
Стала известна стоимость диадем из коллекции Елизаветы II — сумма астрономическая

Украшения, которыми владеет Елизавета II, собирались не одно поколение в королевской семье. Часто Ее Величество надевает диадемы и тиары на официальные приемы, а бывает, что одалживает их близким родственницам на свадьбы.

Посчитать тотальную стоимость коллекции не представляется возможным, так как некоторые произведения ювелирного искусства бесценны.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елизавета II в тиаре

Фото: East News

Но ювелиры из Steven Stone и портал money.co.uk посчитал, сколько стоят диадемы, в которых королева появлялась в последнее время, сообщает издание Express.

Меган Маркл надела тиару королевы Марии Бандо на свадьбу с принцем Гарри в 2018 году. Принцесса Евгения выбрала тиару Greville Emerald Kokoshnik, когда выходила замуж за Джека Бруксбэнка в 2018-м.

Принцесса Беатрис в день свадьбы с Эдоардо Мапелли Моццинадела появилась в тиаре королевы Марии с бриллиантовой бахромой.

По данным экспертов, совокупная стоимость трех недавно надетых королевских тиар составила ошеломляющие 17 миллионов фунтов стерлингов (1,7 млрд рублей).

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Елизавета II и Меган Маркл

Фото: East News

Тиара Greville Emerald Kokoshnik, которую принцесса Евгения надевала на свою свадьбу, считается самой дорогой из королевских диадем. Тиару изготовили ​​вручную в компании Boucheron в 1919 году. Первоначально она принадлежала наследнице миссис Гревиль, подруге королевы-матери.

Дизайн тиары был вдохновлен российским императорским двором, и когда г-жа Гревиль умерла, она оставила ее королеве-матери.

Фото и видео: Instagram, East News

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