Стала известна стоимость диадем из коллекции Елизаветы II — сумма астрономическая
Украшения, которыми владеет Елизавета II, собирались не одно поколение в королевской семье. Часто Ее Величество надевает диадемы и тиары на официальные приемы, а бывает, что одалживает их близким родственницам на свадьбы.
Посчитать тотальную стоимость коллекции не представляется возможным, так как некоторые произведения ювелирного искусства бесценны.
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Фото: East News
Но ювелиры из Steven Stone и портал money.co.uk посчитал, сколько стоят диадемы, в которых королева появлялась в последнее время, сообщает издание Express.
Меган Маркл надела тиару королевы Марии Бандо на свадьбу с принцем Гарри в 2018 году. Принцесса Евгения выбрала тиару Greville Emerald Kokoshnik, когда выходила замуж за Джека Бруксбэнка в 2018-м.
Принцесса Беатрис в день свадьбы с Эдоардо Мапелли Моццинадела появилась в тиаре королевы Марии с бриллиантовой бахромой.
По данным экспертов, совокупная стоимость трех недавно надетых королевских тиар составила ошеломляющие 17 миллионов фунтов стерлингов (1,7 млрд рублей).
Фото: East News
Тиара Greville Emerald Kokoshnik, которую принцесса Евгения надевала на свою свадьбу, считается самой дорогой из королевских диадем. Тиару изготовили вручную в компании Boucheron в 1919 году. Первоначально она принадлежала наследнице миссис Гревиль, подруге королевы-матери.
Дизайн тиары был вдохновлен российским императорским двором, и когда г-жа Гревиль умерла, она оставила ее королеве-матери.
Фото и видео: Instagram, East News
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