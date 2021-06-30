Стала известна стоимость диадем из коллекции Елизаветы II — сумма астрономическая

Украшения, которыми владеет Елизавета II, собирались не одно поколение в королевской семье. Часто Ее Величество надевает диадемы и тиары на официальные приемы, а бывает, что одалживает их близким родственницам на свадьбы.

Посчитать тотальную стоимость коллекции не представляется возможным, так как некоторые произведения ювелирного искусства бесценны.