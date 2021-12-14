Стала известна причина смерти Сергея Соловьева — у режиссера были серьезные проблемы с сердцем

После известия о гибели Сергея Соловьева многие начали предполагать, что причина была в его болезнях, от которых он страдал при жизни: сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Именно второй недуг стал причиной смерти режиссера фильма «Асса».

Информацию об этом подтвердили представители Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова. «Да, умер сегодня, были проблемы с сердцем», — цитирует пресс-службу ВГИКа агентство «Москва».

Позже представители сообщили о том, что причиной смерти стал сердечный приступ, который случился у кинопродюсера, когда тот находился в своей квартире. Об этом сообщает телеграм-канал «РБК» со ссылкой на комментарий представителей Университета кинематографии.

В январе прошлого года режиссер фильма «Станционный смотритель» попал в реанимацию с серьезными проблемами со здоровьем — врачи диагностировали ему ишемический инсульт. Тогда он провел в больнице около месяца, после чего был выписан и вернулся к привычной жизни.

На данный момент дата и место церемонии прощания с великим кинодеятелем остается неизвестной.