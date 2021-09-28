Стала известна причина, почему Альбина Джанабаева не попала на день рождения свекрови

Ранее внимательные поклонники, посмотрев видео в Instagram одной из дочерей Валерия Меладзе, отметили, что жен братьев, Альбины Джанабаевой и Веры Брежневой, не было за столом на семейном празднике. Все решили, что причиной этому давние конфликты. О том, как Вера Брежнева общается с детьми от первого брака Константина, не известно — певица старается не рассказывать о своей личной жизни, однако дети Валерия Меладзе оказались не готовы простить отцу измену их матери.

Однако Альбина объяснила, что ей просто пришлось поработать. Певица в этот день была в прямом эфире на «Авторадио», и даже поздравила свою свекровь с днем рождения.