Стала известна личность мужчины, с которым встречается экс-«татушка» Лена Катина

Лена Катина, которая развелась два года назад, состоит в отношения с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым. Об этом сообщает PeopleTalk.

Спиридонов является долларовым миллиардером и сооснователем CloudPayments, а также советском заместителя председателя правления «Тинькофф».

Видели его и зрители передачи «Давай поженимся», где он появился около полугода назад.