passion.ru
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Стала известна личность мужчины, с которым встречается экс-«татушка» Лена Катина

Избранником бывшей солистки популярной группы, как пишут СМИ, стал долларовый миллионер, влиятельный бизнесмен и бывший участник шоу «Давай поженимся». В своих социальных сетях он не скрывает своих отношений и даже намекает на рыжеволосую певицу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лена Катина на прогулке

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лена Катина, которая развелась два года назад, состоит в отношения с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым. Об этом сообщает PeopleTalk.

Спиридонов является долларовым миллиардером и сооснователем CloudPayments, а также советском заместителя председателя правления «Тинькофф».

Видели его и зрители передачи «Давай поженимся», где он появился около полугода назад.

Как напоминает издание, ведущая шоу Лариса Гузеева назвала его идеальную женщину:

«Его идеал — амбициозная, умная, неголодная до денег женщина, которая одинаково виртуозно сможет гладить рубашки и руководить сотрудниками офиса».

В своем блоге предприниматель уточняет:

«Влюблен в свою работу и в нее», и ставит сердечко рыжего цвета.

Ранее Лена рассказала о страшном эпизоде из ее жизни. Оказывается, в юном возрасте девушка подверглась нападению.

«До сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, потому что это проработано с психологом. Я очень долго над этим работала. Готова об этом говорить, потому что это может помочь другим подросткам с этим справляться», — признается она в шоу «Секрет на миллион».

Фото: Global Look press