Стала известна личность мужчины, с которым встречается экс-«татушка» Лена Катина
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Лена Катина, которая развелась два года назад, состоит в отношения с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым. Об этом сообщает PeopleTalk.
Спиридонов является долларовым миллиардером и сооснователем CloudPayments, а также советском заместителя председателя правления «Тинькофф».
Видели его и зрители передачи «Давай поженимся», где он появился около полугода назад.
Как напоминает издание, ведущая шоу Лариса Гузеева назвала его идеальную женщину:
«Его идеал — амбициозная, умная, неголодная до денег женщина, которая одинаково виртуозно сможет гладить рубашки и руководить сотрудниками офиса».
В своем блоге предприниматель уточняет:
«Влюблен в свою работу и в нее», и ставит сердечко рыжего цвета.
Ранее Лена рассказала о страшном эпизоде из ее жизни. Оказывается, в юном возрасте девушка подверглась нападению.
«До сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, потому что это проработано с психологом. Я очень долго над этим работала. Готова об этом говорить, потому что это может помочь другим подросткам с этим справляться», — признается она в шоу «Секрет на миллион».
Фото: Global Look press