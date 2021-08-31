Стала известна еще одна жертва женщины, избившей сына Стаса Пьехи

«Она ударила меня по голове, через стол. У нее такая сильная рука! Она неоднократно хватала меня за руки в каких-то общественных местах, на мероприятиях, и я действительно удивлялась, насколько может быть сильный человек», — заявила она, отметив, что после инцидента ей пришлось долго лечиться. Врачи не хотели ее отпускать, потому что боялись, что ей будет плохо.

Более того, Екатерина заявила, что до сих пор боится свою обидчицу.

«Я ее боюсь! В декабре 2017-го у моего ребенка была сложная операция, она пришла в ресторан и заявила: „Лучше бы твой ребенок умер. В Петербурге тебе и твоей семье жить нельзя будет, вы сгниете в сараях. Я могу всё!“», – рассказывает Королева.

В студии присутствовали и Стас Пьеха со своей супругой. В ходе программы певец отметил, что ему не нравится эта ситуация и он опасается, что у нее будут последствия – например, ребенка могут не взять в школу.