Стала известна еще одна участница нового сезона шоу «Холостяк»

Стало известно имя новой участницы шоу «Холостяк» с Тимати. Ей стала 22-летняя девушка по имени Мария Вебер. Выяснить это удалось журналистам «Стархита».

Мария является полной тезкой участницы «Фабрики звезд» и солистки «Тутси» Марии Вебер, называет себя «послом любви» и даже имеет собственный бренд купальников.

Яркая брюнетка отличается роскошной фигурой и никогда не была замужем.

Ранее было рассекречено имя первой участницы восьмого сезона «Холостяка» с Тимати. Ей стала модель Даша Погадаева.

К новому сезону приковано особенное внимание – главным образом из-за участия Тимати. Как говорят организаторы, он стал самым щедрым холостяком в истории шоу, купил самое дорогое кольцо и красиво ухаживает за девушками.

Кроме того, интриги добавляют его непонятные отношения с бывшей возлюбленной Анастасией Решетовой – многие поклонники до сих пор не верят, что они действительно расстались, и это не было пиар-ходом для проекта.

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