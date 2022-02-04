Стала известна дата проведения премии RU.TV в 2022 году — звезды уже готовятся

Стала известна дата проведения премии телеканала RU.TV в 2022 году. Меломаны, кому посчастливится стать обладателем билета на зрелищное шоу, лично увидят награждение любимых артистов 28 мая.

Особой изюминкой шоу станет звездная ковровая дорожка фирменного цвета телеканала — маджента. На глазах у зрителей, перед сотнями фотокамер представителей прессы пройдут знаменитые певцы, артисты театра и кино, спортсмены, дизайнеры и другие известные персоны, любимцы публики.

Кстати, артисты уже начали подготовку к шоу. Премия телеканала RU.TV, которая состоится в одиннадцатый раз, объединит все лучшие элементы грандиозного шоу. Главной изюминкой премии традиционно станут смелые, эпатажные и свободные от стереотипов номера. Каждый год организаторы премии находили, чем удивить, а иногда и шокировать зрителей. И XI церемония не станет исключением.