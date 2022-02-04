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Стала известна дата проведения премии RU.TV в 2022 году — звезды уже готовятся

В «Крокус Сити Холл» состоится самое грандиозное музыкальное событие весны — XI Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV. Билеты на это событие уже в продаже. Кстати, в прошлый раз их раскупили в считанные часы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Полина Гагарина

Фото: Пресс-служба

Стала известна дата проведения премии телеканала RU.TV в 2022 году. Меломаны, кому посчастливится стать обладателем билета на зрелищное шоу, лично увидят награждение любимых артистов 28 мая.

Особой изюминкой шоу станет звездная ковровая дорожка фирменного цвета телеканала — маджента. На глазах у зрителей, перед сотнями фотокамер представителей прессы пройдут знаменитые певцы, артисты театра и кино, спортсмены, дизайнеры и другие известные персоны, любимцы публики.

Кстати, артисты уже начали подготовку к шоу. Премия телеканала RU.TV, которая состоится в одиннадцатый раз, объединит все лучшие элементы грандиозного шоу. Главной изюминкой премии традиционно станут смелые, эпатажные и свободные от стереотипов номера. Каждый год организаторы премии находили, чем удивить, а иногда и шокировать зрителей. И XI церемония не станет исключением.

Фото: пресс-служба

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