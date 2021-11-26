Стал известен пол третьего ребенка Агнии Дитковските
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @ditkovskyte
В начале ноября Агния Дитковските стала мамой в третий раз. Подробностей появления наследника на свет она не раскрывала – актриса старается держать личную жизнь в тайне. В своем личном блоге она поделилась фактом появления на свет третьего ребенка.
Дитковските опубликовала фотографию с огромным животом на последних сроках и трогательно подписала публикацию:
«03.11.2021 +1».
В Телеграм однако появилась информация от инсайдеров относительно пола ее третьего малыша. Как сообщает источник, отцом ребенка является московский ресторатор Богдан Панченко.
Родилась у пары, сообщают инсайдеры, девочка. Она стала первым ребенком для Панченко, а у Дитковските уже есть двое детей.
Старшего ребенка, сына Федора, она родила от актера Алексея Чадова, с которым состояла в браке. А вот об отце второго малыша до сих пор ничего не известно.
Замуж за своего нового избранника она вышла этим летом. Их свадьба была тайной, афишировать это событие молодожены не стали. Отказались они и от пышной церемонии, ограничившись только регистрацией, а после нее они скромно отметили начало семейной жизни и устроили ужин в узком кругу родных и друзей.
Фото: Instagram, Global Look press