Стал известен пол третьего ребенка Агнии Дитковските

В начале ноября Агния Дитковските стала мамой в третий раз. Подробностей появления наследника на свет она не раскрывала – актриса старается держать личную жизнь в тайне. В своем личном блоге она поделилась фактом появления на свет третьего ребенка.

Дитковските опубликовала фотографию с огромным животом на последних сроках и трогательно подписала публикацию:

«03.11.2021 +1».

В Телеграм однако появилась информация от инсайдеров относительно пола ее третьего малыша. Как сообщает источник, отцом ребенка является московский ресторатор Богдан Панченко.