Стал известен победитель шоу «Голос. Дети»Завершился девятый сезон популярного вокального телешоу.
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Фото: пресс-служба Первого канала
Команду Полины Гагариной представлял Сагын Омирбайулы. Ранее по результатам зрительского голосования, набрав 49,4% он прошел в финал. На отборочном этапе он исполнил цыганский романс «Очи черные».
Среди участников из команды Басты в суперфинал вышла София Олареско, набрав 41,3% голосов. Для выступления София выбрала песню «Улетай на крыльях ветра» Евгении Сотниковой.
Зрители решили, что в суперфинале команду Егора Крида будет представлять Аделия Загребина, отдав ей 44,3% голосов. Девочка исполнила попурри из песен «Прости за любовь» Юлии Савичевой и Hurt Кристины Агилеры.
В финальном выпуске сезоне каждый суперфиналист исполнил еще по одной сольной песне.
В суперфинале Сагын Омирбайулы исполнил песню «Единственная» Филиппа Киркорова.
София Олареско вместе с подыгравшим ей на аккордеоне Бастой показала номер под народную композицию «По Дону гуляет».
Завершила выступления Аделия Загребина с песней «Мама» из репертуара Виктории Дайнеко. В момент ее выступления на сцену поднялся наставник Егор Крид, а также все участники его команды со своими матерями.
Суперфинал вышел зрелищным и ярким на эмоции и переживания. С приличным отрывом победителем проекта стала восьмилетняя Аделия Загребина из команды Егора Крида. За нее проголосовали 40,6% телезрителей. Второе место заняла София Олареско (32,2%). Третье – Сагын Омирбайулы (27,2%).
В качестве приза законные представители победительницы получили банковскую карту с 1 миллионом рублей на счету.
А лучшим наставником проекта, вот уже третий раз подряд стал Баста.
По традиции, весь доход канала и партнеров, который был собран во время зрительского голосования, будет передан в фонд «Вера».
Фото и видео: PassionVideo, пресс-служба Первого канала