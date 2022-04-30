Стал известен победитель шоу «Голос. Дети»

В финальном выпуске сезоне каждый суперфиналист исполнил еще по одной сольной песне.

В суперфинале Сагын Омирбайулы исполнил песню «Единственная» Филиппа Киркорова.

София Олареско вместе с подыгравшим ей на аккордеоне Бастой показала номер под народную композицию «По Дону гуляет».

Завершила выступления Аделия Загребина с песней «Мама» из репертуара Виктории Дайнеко. В момент ее выступления на сцену поднялся наставник Егор Крид, а также все участники его команды со своими матерями.

Суперфинал вышел зрелищным и ярким на эмоции и переживания. С приличным отрывом победителем проекта стала восьмилетняя Аделия Загребина из команды Егора Крида. За нее проголосовали 40,6% телезрителей. Второе место заняла София Олареско (32,2%). Третье – Сагын Омирбайулы (27,2%).

В качестве приза законные представители победительницы получили банковскую карту с 1 миллионом рублей на счету.

А лучшим наставником проекта, вот уже третий раз подряд стал Баста.

По традиции, весь доход канала и партнеров, который был собран во время зрительского голосования, будет передан в фонд «Вера».

Фото и видео: PassionVideo, пресс-служба Первого канала