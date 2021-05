Стал известен победитель шоу "Голос. Дети"

На Первом канале прошла завершающая трансляция нового сезона, победителем по итогам зрительского голосования стал 12-летний Владислав Тюкин из Санкт-Петербурга. Наставником юного начинающего артиста была певица Светлана Лобода.

Мальчик с большим отрывом обошел своих главных соперниц из команды Басты Марию Политикову и Елизавету Трофимову, наставником которой был Егор Крид. Владислав набрал почти 44 процента зрительских голосов.

Для своего финального выступления Тюкин выбрал две известные композиции: "Не отрекаются любя" Аллы Пугачевой и "Who Wants to Live Forever" группы Queen. Благодаря победе на детском вокальном конкурсе Влад получил приз в размере одного миллиона рублей, возможность записать свою песню в профессиональной студии, и, конечно, незабываемый опыт.

На протяжении нескольких недель мальчики и девочки из разных уголков страны боролись за право быть лучшими на главной сцене Первого канала. Звездные наставники помогали ребятам с каждым выступлением становиться лучше и профессиональнее. Но решать судьбу каждого участника могли только зрители шоу путем голосования.