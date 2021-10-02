Стал известен победитель четвертого сезона «Голос 60+»

Единственная женщина среди финалистов — Ольга Котова, состоящая в команде Стаса Намина, проиграла сопернику Андрею Михайлову и покинула шоу.

До суперфинала дошли: Петр Урбановичус, Евгений Соломин, Михаил Серебряков и Андрей Михайлов.

У оставшихся участников был последний шанс, чтобы покорить зрителей. Каждый из них исполнил песню и по итогу голосования Андрей Михайлов и Петр Урбановичус покинули проект.

И победителем четвертого сезона «Голос 60+» по итогам зрительского голосования стал 97-летний Михаил Серебряков.