Стал известен победитель четвертого сезона «Голос 60+»
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Фото: Кадр из программы «Голос 60+»
Первым выступлением порадовал зрителей и судей представитель команды Валерия Леонтьева Мухамед Гайфулин. Но он не смог набрать больше зрительских голосов, чем его соперник Николай Урбановичус, который блестяще исполнил хит Александра Малинина «Напрасные слова». Мухамед Гайфулин покинул шоу, а Урбановичус стал первым суперфиналистом.
Фото: Кадр из программы «Голос 60+»
Николай Гусев, наставником которого была Лайма Вайкуле, выступил с песней «Утомленное солнце». Его соперник по команде Евгений Соломин поразил зрителей и судей исполнением песни Муслима Магомаева «Верни мне музыку». По итогу выступления команды Лаймы Вайкуле вторым суперфиналистом стал Евгений Соломин.
Фото: Кадр из программы «Голос 60+»
В команде Олега Газманова, в которую входит 97-летний Михаил Серебряков и 61-летний Михаил Дроздецкий зрители сделали свой выбор в пользу Михаила. Пожилой мужчина исполнил военную песню «Моя любимая» и растрогал сердца зрителей.
Фото: Кадр из программы «Голос 60+»
Единственная женщина среди финалистов — Ольга Котова, состоящая в команде Стаса Намина, проиграла сопернику Андрею Михайлову и покинула шоу.
До суперфинала дошли: Петр Урбановичус, Евгений Соломин, Михаил Серебряков и Андрей Михайлов.
У оставшихся участников был последний шанс, чтобы покорить зрителей. Каждый из них исполнил песню и по итогу голосования Андрей Михайлов и Петр Урбановичус покинули проект.
И победителем четвертого сезона «Голос 60+» по итогам зрительского голосования стал 97-летний Михаил Серебряков.
Фото: Кадр из программы «Голос 60+»
Юрий Аксюта наградил победителя проекта и пожелал ему творческих успехов.
Фото: Кадры из программы «Голос 60+»