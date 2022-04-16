Доход Татьяны Навки за 2021 год оставил 218,5 миллиона рублей

Пресс-секретарь Путина и замруководителя АП Дмитрий Песков заработал в 2021 г. 14 млн руб. Сама Татьяна остается самой богатой супругой кремлевских чиновников. Семья стала самой обеспеченной в Кремле.

В 2020 году совместные доходы Татьяны Навки и ее супруга составили 225,4 млн рублей. При этом фигуристка заработала в 17 раз больше своего супруга, а именно 212,8 млн рублей. За 2021 год они стали богаче на восемь миллионов.