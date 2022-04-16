Доход Татьяны Навки за 2021 год оставил 218,5 миллиона рублей
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Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press
«Песков Д. С. Декларированный годовой доход: 14 532 604 рубля. Супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Декларированный годовой доход: 218 512 972 рубля», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля. В собственности Навки находятся два автомобиля Mercedes и мотовездеход, два земельных участка общей площадью свыше 9 тысяч кв м, два жилых дома и три квартиры.
Пресс-секретарь Путина и замруководителя АП Дмитрий Песков заработал в 2021 г. 14 млн руб. Сама Татьяна остается самой богатой супругой кремлевских чиновников. Семья стала самой обеспеченной в Кремле.
В 2020 году совместные доходы Татьяны Навки и ее супруга составили 225,4 млн рублей. При этом фигуристка заработала в 17 раз больше своего супруга, а именно 212,8 млн рублей. За 2021 год они стали богаче на восемь миллионов.
Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press