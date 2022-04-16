passion.ru
Знаменитости
Сегодня в 12:45
1 мин.

Доход Татьяны Навки за 2021 год оставил 218,5 миллиона рублей

Кремль, правительство и обе палаты парламента 15 апреля опубликовали декларации о доходах. В сведениях о доходах и имуществе сотрудников администрации президента РФ и членов их семей, есть информация и о Татьяне Навке. Навка – супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию за прошедший год заработала 218,5 миллиона рублей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 6

Татьяна Навка замужем за Дмитрием Песковым

Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press

«Песков Д. С. Декларированный годовой доход: 14 532 604 рубля. Супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Декларированный годовой доход: 218 512 972 рубля», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля. В собственности Навки находятся два автомобиля Mercedes и мотовездеход, два земельных участка общей площадью свыше 9 тысяч кв м, два жилых дома и три квартиры.

Пресс-секретарь Путина и замруководителя АП Дмитрий Песков заработал в 2021 г. 14 млн руб. Сама Татьяна остается самой богатой супругой кремлевских чиновников. Семья стала самой обеспеченной в Кремле.

В 2020 году совместные доходы Татьяны Навки и ее супруга составили 225,4 млн рублей. При этом фигуристка заработала в 17 раз больше своего супруга, а именно 212,8 млн рублей. За 2021 год они стали богаче на восемь миллионов.

Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press

Новости партнеров
О чем говорят