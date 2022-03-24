Ссоры с бывшей женой и скандальные любовницы: как сложилась личная жизнь Александра Серова

24 марта Александру Серову исполняется 71 год. Вокруг его личности ходит много слухов. Пора разобраться, что из этого правда, а что ложь.

Бешеная популярность пришла к музыканту после случайного знакомства с Игорем Крутым. Серов встретил его в ресторане, где иногда выступал. Они подружились и вместе переехали в столицу. «Нас объединила неистовая любовь к музыке, желание пробиться, создать что-то интересное, отличающееся от того, что в это время звучало», — вспоминает певец. Игорь Крутой подарил своему товарищу такие хиты, как «Мадонна», «Ты меня любишь», «Я люблю тебя до слез».

В 90-е без участия Серова не обходилось ни одно приличное мероприятие. Он успешно гастролировал по России, Канаде, Германии и США. В 2004-м Александр Николаевич удостоился звания народного артиста РФ. В 2000-х любовь зрителей к исполнителю постепенно угасла, появились новые звезды, и Серов начал подогревать к себе интерес различными скандалами.