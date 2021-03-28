Ссора участниц и тет-а-тет с Вебер: чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»
Фото: кадры из шоу
Во втором выпуске шоу проект покинули сразу 5 участниц — пианистка Елена Мир, радиоведущая Саша Маслакова, бьюти-эксперт Елизавета Фросина, журналистка Александра Свиридовская и модель Мария Лобанова. Новый выпуск начался с переезда всего проекта в Дубай и объявления нового ведущего. Никита Добрынин подхватил коронавирус и покинул съемки. На место заболеваешь экс-«Холостяка» пришел актер Михаил Белянин.
Фото: кадр из шоу
Разместившись в роскошных апартаментах, участницы «Холостяка» принялись сражаться за внимание Тимати. По счастливой случайности у одной из девушек — Дарьи Погадаевой — на период съемки попал день рождения. Именно с ней рэпер отправился на первое свидание. Холостяк подготовил для девушки сюрприз — прыжок с парашютом и трогательное видеопоздравление ее родителей. На личном свидании Тимати расспросил Дарью об отношениях и преподнес ей роскошный подарок — ювелирное изделие от Tiffany.
После первого свидания Тимур закатил шумную вечеринку со всеми участницами. Рэпер признался, что сам не любит сюрпризы, но делать их — одно удовольствие. «Фаворитка» Тимати набралась смелости и пригласила рэпера на тет-а-тет сама. Исполнительно не стал отказывать и согласился. Личного свидания добились и две другие участницы — Катя Голден и Анастасия Леонова. Правда, повод оказался весьма неприятный — Тимати заподозрил девушек в желании похайпиться на его имени, после чего между девушками начался острый конфликт. В итоге, Анастасии все-таки пришлось покинуть проект.
Фото: Instagram, кадры из шоу
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