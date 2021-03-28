Ссора участниц и тет-а-тет с Вебер: чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»

После первого свидания Тимур закатил шумную вечеринку со всеми участницами. Рэпер признался, что сам не любит сюрпризы, но делать их — одно удовольствие. «Фаворитка» Тимати набралась смелости и пригласила рэпера на тет-а-тет сама. Исполнительно не стал отказывать и согласился. Личного свидания добились и две другие участницы — Катя Голден и Анастасия Леонова. Правда, повод оказался весьма неприятный — Тимати заподозрил девушек в желании похайпиться на его имени, после чего между девушками начался острый конфликт. В итоге, Анастасии все-таки пришлось покинуть проект.