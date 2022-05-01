Ссора участниц и анонимная церемония роз: чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»

«Для меня вообще ничего не существовало — только мы и наши разговоры», — отметила Юлия. Гранков же отозвался о девушке как о светлом человеке с сильным характером.

Но если свидание Саши прошло под прицелом камер, то Димаш предпочел провести его тайно, удалившись с одной из девушек прямо с общей вечеринки. Димаш позвал на разговор Соню Солманидину, с которой в прошлом серии у него случился страстный поцелуй. «Есть очень поставленный контакт, есть притяжение», — поделился впечатлениями от встречи Адилет.