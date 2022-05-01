Ссора участниц и анонимная церемония роз: чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»
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Фото: Архив пресс-службы ТНТ
Перед намеченными свиданиями Александр Гранков и Димаш Адилет встретились на теннисном корте. Молодые люди поделились мыслями и переживаниями за игрой. После Саша отправился на конную прогулку с Юлией Голыгиной.
«Для меня вообще ничего не существовало — только мы и наши разговоры», — отметила Юлия. Гранков же отозвался о девушке как о светлом человеке с сильным характером.
Но если свидание Саши прошло под прицелом камер, то Димаш предпочел провести его тайно, удалившись с одной из девушек прямо с общей вечеринки. Димаш позвал на разговор Соню Солманидину, с которой в прошлом серии у него случился страстный поцелуй. «Есть очень поставленный контакт, есть притяжение», — поделился впечатлениями от встречи Адилет.
Почти часовое отсутствие пары привело в бешенство тех участниц, которые считали себя фаворитками холостяка.
«Что за фигня? Почему их нет так долго? Это некрасиво, это неуважение» — рвала и метала Соня. «Это ужасно!» — недоумевала Арина.
Церемония роз в этой серии прошла по новым правилам. Девушки отдавали свои цветы холостякам втайне от них. У Саши оказалось четыре розы, у Димаша — шесть. Мужчины сделали свой выбор, определились с симпатиями. Саша обделил цветком Алену Ситникову. Девушка, напомним, уделяла внимание Димашу, однако в прошлой серии «перебежала» на сторону Гранкова. Однако Адилет решил вопрос по-джентльменски. Холостяк отдал цветок Саше, чтобы тот смог пригласить Алену на свидание в следующей серии. В итоге девушка осталась на проекте. Проект покинула Юлия Хомич.
Фото и видео: PassionVideo, архив пресс-службы ТНТ