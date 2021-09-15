Срочно увезли в больницу: Ксения Бородина рассказала, что с ней произошло

Пока поклонники потеряли Ксению Бородину, она лежала в больнице. Оказалось, что девушка получила травму, из-за которой ей нужно было сделать рентген колена. Но этим, как оказалось, дело не ограничилось.

Как рассказала телеведущая в сториз, после этого ей пришлось отправиться еще и к другим врачам — она почувствовала себя плохо. Медики диагностировали у нее отравление.

Как предположила сама Ксения, дело было в шаурме, которую она показывала поклонникам.

«С 4 утра стало плохо, капельницы до 12 дня, вчера весь день спала, сегодня тоже останусь дома приходить в себя», — написала она.