Срочно увезли в больницу: Ксения Бородина рассказала, что с ней произошло
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Фото: @borodylia
Пока поклонники потеряли Ксению Бородину, она лежала в больнице. Оказалось, что девушка получила травму, из-за которой ей нужно было сделать рентген колена. Но этим, как оказалось, дело не ограничилось.
Как рассказала телеведущая в сториз, после этого ей пришлось отправиться еще и к другим врачам — она почувствовала себя плохо. Медики диагностировали у нее отравление.
Как предположила сама Ксения, дело было в шаурме, которую она показывала поклонникам.
«С 4 утра стало плохо, капельницы до 12 дня, вчера весь день спала, сегодня тоже останусь дома приходить в себя», — написала она.
Сейчас телеведущая чувствует себя лучше и отмечает, что коронавируса, как опасались многие поклонники, у нее нет.
«Сегодня мне уже лучше, вчера была температура почти 38, сегодня — 36. Тест отрицательный, это точно отравление. Пью кучу лекарств, вчера ничего не ела (кроме сушек), сегодня хочу кашу».
Напомним, сейчас Ксения переживает период после развода с мужем Курбаном Омаровым. Ранее в своем блоге она раскрыла причину, почему сегодня люди стали разводиться чаще. По ее мнению, дело в женщинах, которым надоело терпеть.
«Раньше была такая поговорка: бог терпел и нам велел! Но сейчас многие поднялись с колен, стали сами зарабатывать и прекрасно понимают, что если их не уважают и не ценят, если предают во всех смыслах этого слова, то ты не терпила — встала и пошла».
Фото: Instagram Ксении Бородиной