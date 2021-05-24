Срочно накормить: экстремально похудевшие звезды, которые напугали своих поклонников

Мирослава Карпович, казалось бы, должна быть довольна – сейчас в ее личной жизни все относительно благополучно, и они с Павлом Прилучным даже перестали прятаться.

Однако по ее фотографиям этого не скажешь – глядя на кадры с ее последней фотосессии, поклонники приходят в ужас.

Все дело в том, что, по сравнению с предыдущим своим весом, Мирослава очень сильно похудела – на фото буквально торчат кости. Кое-кто из поклонников даже предположил, что Прилучный отбирает у нее еду – потому что актер, наоборот, сильно поправился.