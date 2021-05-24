Срочно накормить: экстремально похудевшие звезды, которые напугали своих поклонников
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Фото: Global Look Press
Мирослава Карпович, казалось бы, должна быть довольна – сейчас в ее личной жизни все относительно благополучно, и они с Павлом Прилучным даже перестали прятаться.
Однако по ее фотографиям этого не скажешь – глядя на кадры с ее последней фотосессии, поклонники приходят в ужас.
Все дело в том, что, по сравнению с предыдущим своим весом, Мирослава очень сильно похудела – на фото буквально торчат кости. Кое-кто из поклонников даже предположил, что Прилучный отбирает у нее еду – потому что актер, наоборот, сильно поправился.
Другие сравнили ее с Анджелиной Джоли. Актриса, которая много лет была идеалом для миллионов девушек, в какой-то момент достигла пугающего веса. Ругать Анджелину за это, однако, нельзя – здесь налицо не стремление достичь нужных параметров, а борьба с серьезной болезнью.
Фото: Global Look Press
Анна Хилькевич, звезда «Универа», в свое время получила свою дозу критики. Худая и хрупкая блондинка вызывала у своих поклонников опасения, что с ее здоровьем не все в порядке. Алена Шишкова, модель и бывшая возлюбленная Тимати, тоже сталкивалась с такой критикой. Развод с рэпером, судя по всему, дался ей непросто – девушка не только была экстремально худая, но и начала терять волосы.
Алеся Кафельникова, которая нашла наконец свое счастье и вышла замуж, часто слышала в свой адрес слова о том, что она слишком уж худая. В ближайшее время девушке это не грозит – она находится в положении и этим летом будет носить размеры побольше.
Бывают и более забавные ситуации. Ксения Собчак, которую неоднократно и беспочвенно обвиняли в беременности, резко сбросила вес.
Ее тут же обвинили в том, что теперь она слишком худая, что вызвало резкое недовольство звезды.
Фото: Global Look Press
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