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«Средневековый замок и феи»: Конор Макгрегор с размахом отметил крестины полугодовалой дочери

Девочку назвали Кроей.

Иногда праздники приобретают невиданные размахи — как, например, крестины шестимесячной дочери известного бойца ММА Конора Макгрегора и его гражданской жены Ди Девлин. Громкая вечеринка в историческом замке XV века неподалеку от Дублина собрала немало гостей.

Родственники и друзья собрались все вместе отметить радостное событие — развернуться им, к слову, было где. Бальный зал, украшенный как сказочный лес, библиотека, 12 спален — перечислять достоинства замка можно бесконечно. Роскошный ужин из трех блюд, много алкогольных напитков и громкой зажигательной музыки — взрослые активно веселились и праздновали крестины шестимесячной малышки.

Однако, одних помещений впечатляющего замка Конору и Ди показалось мало, поэтому семья не поскупилась на украшения: огромные цветочные экспозиции, большие шары в форме воздушных сердец с именем дочери в центре — Кроя. У присутствующих была возможность не только весело отдыхать, но и позировать на фоне бесконечных цветов и воздушных композиций.

Как передает британское издание Daily Mail, не обошлось, разумеется, и без зоны для маленьких гостей: кроме самой девочки и ее двухлетнего брата Конора-младшего, на празднике было много малышей, которых развлекали танцами и играми специально нанятые аниматоры в костюме фей.

На случай, если деткам не хотелось веселиться, то они всегда могли перебраться в большой надувной замок, забраться в вигвам или убежать в сад кататься на каруселях.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram