«Средневековый замок и феи»: Конор Макгрегор с размахом отметил крестины полугодовалой дочери

Родственники и друзья собрались все вместе отметить радостное событие — развернуться им, к слову, было где. Бальный зал, украшенный как сказочный лес, библиотека, 12 спален — перечислять достоинства замка можно бесконечно. Роскошный ужин из трех блюд, много алкогольных напитков и громкой зажигательной музыки — взрослые активно веселились и праздновали крестины шестимесячной малышки.

Однако, одних помещений впечатляющего замка Конору и Ди показалось мало, поэтому семья не поскупилась на украшения: огромные цветочные экспозиции, большие шары в форме воздушных сердец с именем дочери в центре — Кроя. У присутствующих была возможность не только весело отдыхать, но и позировать на фоне бесконечных цветов и воздушных композиций.

Как передает британское издание Daily Mail, не обошлось, разумеется, и без зоны для маленьких гостей: кроме самой девочки и ее двухлетнего брата Конора-младшего, на празднике было много малышей, которых развлекали танцами и играми специально нанятые аниматоры в костюме фей.