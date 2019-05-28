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«Сразу минус 10 лет»: поклонников порадовал новый образ Димы Билана

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дима Билан сбрил бороду

Фото: Instagram
Певец сбрил бороду и стал выглядеть на несколько лет моложе.

Дима Билан является активным пользователем социальных сетей, поэтому его публикациями очередных фотографий в Инстаграме поклонников не удивить. Однако певец все же смог заставить подписчиков заострить внимание на новом снимке: он позирует на камеру без привычной всем бороды. Изумленные фанаты отметили, что Билан словно резко помолодел на несколько лет.

«#пробелыерозы! Навеяло! Песня - телепорт в юность!)» — подписал певец опубликованную фотографию, презентуя новую песню и объясняя так небольшую смену имиджа (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Классный в любом виде», «Ночной хулиган вернулся», «Без бородки моложе стал выглядеть», «Прям пацан», «Димка без бороды красава», «Как у мужчин все просто. Сбрил бороду и ты снова молодой», «Без бороды очень хорошо, сразу минус 10 лет», «Ничего себе, выглядит как во времена когда он был в фабрике звезд», «Такой молоденький и сладкий!» — не остались в стороне поклонники и завалили Диму Билана восхищенными комментариями. Некоторые девушки отметили, что хотели бы иметь такую же возможность: сбрить бороду и вновь выглядеть на лихие двадцать лет. Особенно впечатлительные подписчики заявили, что певцу хорош любой образ.

Новая песня Билана вызвала также немало положительных откликов. Так называемый «телепорт» понравился подписчикам, о чем они не забыли упомянуть в комментариях. И мотив, и родные сердцу фразы, как «Седая ночь», «Белые розы», «Музыка нас связала», гармонично вписанные в композицию, вызвали у слушателей не только чувство ностальгии, но и море благодарности певцу за возможность вернуться в прошлое.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото и видео: Instagram

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