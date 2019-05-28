«Сразу минус 10 лет»: поклонников порадовал новый образ Димы Билана

Дима Билан является активным пользователем социальных сетей, поэтому его публикациями очередных фотографий в Инстаграме поклонников не удивить. Однако певец все же смог заставить подписчиков заострить внимание на новом снимке: он позирует на камеру без привычной всем бороды. Изумленные фанаты отметили, что Билан словно резко помолодел на несколько лет.

«#пробелыерозы! Навеяло! Песня - телепорт в юность!)» — подписал певец опубликованную фотографию, презентуя новую песню и объясняя так небольшую смену имиджа (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).