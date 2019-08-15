«Сразу клипы Sia вспомнились»: в Сети обсуждают танец 10-летней дочери Сергея Жукова и Регины Бурд

«Такими темпами скоро ее к себе Sia в клип возьмет», «Сразу клипы Sia вспомнились, какая умница», «"В каждом наброске, в каждом черновике, Учитель продолжается в своем ученике... Плевать ведь наши дети будут лучше, чем мы, лучше, чем мы". Почему вспомнилось именно это», «Никуська молодец, пластична и очень живо! видно, девчонка старается. Не останавливайся на достигнутом! успехов и только первых мест - в жизни!!!», «Умничка, талантливая девочка👍у таких родителей не может быть других детей», «У таких обалденно талантливых родителей и быть по- другому не может!!!» — восхищаются Никой поклонники Сергея Жукова и Регины Бурд.

А вам понравился танец Ники Жуковой?