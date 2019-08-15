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«Сразу клипы Sia вспомнились»: в Сети обсуждают танец 10-летней дочери Сергея Жукова и Регины Бурд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ника Жукова

Фото: Instagram Ники Жуковой
Ника Жукова продемонстрировала танцевальное мастерство.

Сергей Жуков и Регина Бурд воспитывают троих детей. Пользователи Сети уверены, что талант и красота знаменитых родителей продолжаются в их детях. Новое видео, опубликованное в Интернете, стало подтверждением этих слов. 10-летняя Вероника восхитила Сеть своей пластикой, которую продемонстрировала в профессиональном танцевальном видео. «Очень волнуюсь;) ❤поддержите?😅 Мой новый клип. В нём больше, чем просто физические движения, в нем часть моей души», — подписала юная танцовщица фрагмент видеозаписи в блоге.

С такими данными Ника вполне может стать второй Мэдди Зиглер, мировую известность которой принесло участие в клипах Sia, считают поклонники.

Мэдди Зиглер в клипе Sia

«Такими темпами скоро ее к себе Sia в клип возьмет», «Сразу клипы Sia вспомнились, какая умница», «"В каждом наброске, в каждом черновике, Учитель продолжается в своем ученике... Плевать ведь наши дети будут лучше, чем мы, лучше, чем мы". Почему вспомнилось именно это», «Никуська молодец, пластична и очень живо! видно, девчонка старается. Не останавливайся на достигнутом! успехов и только первых мест - в жизни!!!», «Умничка, талантливая девочка👍у таких родителей не может быть других детей», «У таких обалденно талантливых родителей и быть по- другому не может!!!» — восхищаются Никой поклонники Сергея Жукова и Регины Бурд.

А вам понравился танец Ники Жуковой?

Больше о большой семье Сергея Жукова и Регины Бурд вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube/Sia, Instagram

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