«Сразу клипы Sia вспомнились»: в Сети обсуждают танец 10-летней дочери Сергея Жукова и Регины Бурд

Сергей Жуков и Регина Бурд воспитывают троих детей. Пользователи Сети уверены, что талант и красота знаменитых родителей продолжаются в их детях. Новое видео, опубликованное в Интернете, стало подтверждением этих слов. 10-летняя Вероника восхитила Сеть своей пластикой, которую продемонстрировала в профессиональном танцевальном видео. «Очень волнуюсь;) ❤поддержите?😅 Мой новый клип. В нём больше, чем просто физические движения, в нем часть моей души», — подписала юная танцовщица фрагмент видеозаписи в блоге.
С такими данными Ника вполне может стать второй Мэдди Зиглер, мировую известность которой принесло участие в клипах Sia, считают поклонники.
«Такими темпами скоро ее к себе Sia в клип возьмет», «Сразу клипы Sia вспомнились, какая умница», «"В каждом наброске, в каждом черновике, Учитель продолжается в своем ученике... Плевать ведь наши дети будут лучше, чем мы, лучше, чем мы". Почему вспомнилось именно это», «Никуська молодец, пластична и очень живо! видно, девчонка старается. Не останавливайся на достигнутом! успехов и только первых мест - в жизни!!!», «Умничка, талантливая девочка👍у таких родителей не может быть других детей», «У таких обалденно талантливых родителей и быть по- другому не может!!!» — восхищаются Никой поклонники Сергея Жукова и Регины Бурд.
А вам понравился танец Ники Жуковой?
Больше о большой семье Сергея Жукова и Регины Бурд вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube/Sia, Instagram
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